К древнему городу на дне Иссык-Куля российские ученые спускают дроны

Ученые разных профилей Российского географического общества (РГО) приехали на озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, чтобы разгадать загадку затопленного города XIII века, а также пройти путь первого исследователя этих мест – путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского, сообщает Zakon.kz.

Затопленное поселение находится на глубине примерно 5 м в районе села Тору-Айгыр на расстоянии примерно в 1 км от береговой линии. Его длина составляет около 5 км, а ширина – 1 км.

Город был затоплен в XV веке в результате землетрясения. В один момент средневековый мегаполис на Шелковом пути ушел под воду. Катастрофу сравнивают с трагедией в Помпеях.

"Вот фрагмент средневекового керамического сосуда, даже с орнаментом. Постоянно что-то находим. Вот, например, если я не ошибаюсь, плечевая кость человека", – рассказал корреспонденту РЕН ТВ ученый.

Затопленный город сейчас исследуют участники экспедиции РГО общества по основным маршрутам Семенова-Тян-Шанского. Идут по его следам с новыми технологиями – с помощью подводных дронов с лодки. С их помощью нашли кирпичи, уложенные в стену, огромный жернов, следы пожаров, развалины мавзолея, подняли со дна вазы. Все говорит о том, что до сейсмокатастрофы это была развитая территория.

"На этой территории полностью меняется стиль хозяйства, меняется население, меняется культура. Если люди до этого жили в городах, занимались земледелием, то после этого начинается опустошение, сюда приходят кочевники", – говорит руководитель экспедиции, младший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН Максим Меньшиков.

В XIX веке озеро и его окрестности впервые исследовал великий русский ученый и путешественник Петр Семенов-Тян-Шанский. Почетную приставку к фамилии ему присвоили в честь гор, которые он открыл всему миру и науке.

"Он собственными глазами видел так называемую каталанскую карту, на которой был обозначен некий христианский монастырь на северо-восточном побережье Иссык-Куля. Это древний монастырь, в котором хранились мощи святого апостола Матфея, и монастырь ушел под воду", – рассказал участник экспедиции РГО, исследователь-биограф семьи Семеновых-Тян-Шанских Александр Богданов.

Монастырь так и не нашел, а вот горную систему Тянь-Шань подробно описал: образцы пород, флору и фауну. И сейчас участники экспедиции – геологи, археологи, ботаники – дополняют его картину. Последние исследуют изменение флоры, сравнивая современные данные с гербариями Семенова-Тян-Шанского.

А сейсмологи выясняют периодичность землетрясений в этом районе, которые сильно влияют на ландшафт, меняют русла рек. Последнее серьезное здесь произошло в 1911 году.

"На протяжении 250 км в один момент горы поднялись на высоту от 8 до 12 метров за буквально несколько секунд. Мы копали траншеи в глубину и смотрели, сколько землетрясений произошло вглубь веков. Каждые 2 тысячи лет происходила сейсмическая активизация, потом 2 тысячи лет шло сейсмическое затишье", – рассказал научный руководитель экспедиции РГО, старший научный сотрудник Института физики земли им. О.Ю. Шмидта РАН Андрей Стрельников.

Озеро Иссык-Куль ранее отнесли к списку самых глубоких в мире.