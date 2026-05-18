Эволюционные биологи объяснили, почему только у 2% людей зеленые глаза

Только около 2% населения Земли имеют зеленые глаза. Для сравнения, карие встречаются почти у 80% людей, а голубые – примерно у 8-10%. Ученые выяснили, что светлые глаза появились по меркам эволюции относительно недавно, сообщает Zakon.kz.

По данным Forbes, исследования древней ДНК выявили, что несколько тысяч лет назад большинство европейцев имели темные волосы, кожу и глаза. Светлая пигментация распространилась позже.

Одна из основных гипотез этого связана с климатом Северной Европы. В исследовании 2022 года говорится, что светлая радужка пропускает больше света, что могло помогать людям легче переносить долгие темные зимы. Это могло влиять на биологические ритмы и снижало риск сезонной депрессии, которая в древних условиях могла ухудшать выживаемость и способность к размножению.

Другая теория связана с сексуальным отбором. Поскольку светлые глаза были редкостью, они выделялись и могли казаться более привлекательными. Со временем такая особенность закрепилась генетически.

Ключевую роль в цвете глаз играют гены OCA2 и HERC2. Они регулируют количество меланина в радужке. Зеленый цвет считается особенно редким, потому что для его появления необходимо очень точное сочетание факторов : умеренное количество меланина, наличие желтоватого пигмента липохрома и особое рассеивание света в тканях глаза.

Зеленого пигмента в радужке на самом деле не существует . Этот оттенок возникает благодаря оптическому эффекту – аналогично тому, что небо кажется голубым.

