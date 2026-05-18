Эволюционные биологи объяснили, почему только у 2% людей зеленые глаза
По данным Forbes, исследования древней ДНК выявили, что несколько тысяч лет назад большинство европейцев имели темные волосы, кожу и глаза. Светлая пигментация распространилась позже.
Одна из основных гипотез этого связана с климатом Северной Европы. В исследовании 2022 года говорится, что светлая радужка пропускает больше света, что могло помогать людям легче переносить долгие темные зимы. Это могло влиять на биологические ритмы и снижало риск сезонной депрессии, которая в древних условиях могла ухудшать выживаемость и способность к размножению.
Другая теория связана с сексуальным отбором. Поскольку светлые глаза были редкостью, они выделялись и могли казаться более привлекательными. Со временем такая особенность закрепилась генетически.
Ключевую роль в цвете глаз играют гены OCA2 и HERC2. Они регулируют количество меланина в радужке. Зеленый цвет считается особенно редким, потому что для его появления необходимо очень точное сочетание факторов: умеренное количество меланина, наличие желтоватого пигмента липохрома и особое рассеивание света в тканях глаза.
Зеленого пигмента в радужке на самом деле не существует. Этот оттенок возникает благодаря оптическому эффекту – аналогично тому, что небо кажется голубым.
Ранее ученые открыли существо с ногами, которое никогда не покидало океан.