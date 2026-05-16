Предсмертное пророчество шпиона ЦРУ о катастрофе 2026 года озадачило ученых

Если верить словам бывшего экстрасенса-шпиона ЦРУ, в этом году может произойти солнечная катастрофа. Отставной майор Эд Деймс умер, но до этого десятилетиями говорил о надвигающемся событии, в котором Солнце и комета могут опустошить Землю, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Wion, бывший экстрасенс-шпион ЦРУ скончался в марте этого года, но перед смертью ему "явилось" последнее видение, предсказавшее крупную катастрофу для мира.

Он предупредил, что Земля вскоре может быть опустошена Солнцем. По словам отставного майора Эда Деймса, солнечный максимум нанесет нашей планете смертельный удар. Солнце выбросит в космос такое количество вещества с огромной силой, что миллионы людей на Земле могут мгновенно погибнуть.

76-летний Деймс был участником секретных правительственных экспериментов, направленных на изучение планов противника во время холодной войны.

Деймс утверждал, что это будет лишь начальный этап события, запускающий "последовательность смертельных выстрелов", которая начнется с солнечного максимума. Солнце было чрезвычайно активно в последние несколько лет, и ожидается, что его активность останется высокой до конца 2026 года.

Комета C/2023 A3 также является частью этой схемы и внесет свой вклад в солнечную катастрофу. В своем последнем интервью Деймс заявил, что системы связи и электросети выйдут из строя, что вызовет хаос. Шпион предсказывал это десятилетиями. Но даты приходили и уходили, и его предсказания не сбывались.

Затем он в последний раз говорил об этом в этом интервью, утверждая, что наконец-то появились предупреждающие знаки. Деймс сказал, что впервые увидел видение о солнечном столкновении, когда участвовал в секретных программах психического шпионажа, связанных с проектом "Звездные врата".

Эта программа американской разведки действовала с 1970-х по 1995 год и основывалась на идее "дистанционного видения" с помощью психической базы для сбора информации о скрытых целях. Он говорил о том, что текущий 25-й солнечный цикл – это опасный период для Земли.

