Жителей Алматы, Шымкента и Астаны ждут грозы, ливни и сильный ветер: названы самые опасные дни

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде на 19-21 мая 2026 года в Алматы, Астане и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, ближайшие три дня будут дождливыми. Больше всего не повезет жителям Шымкента. Прогноз погоды по Астане 19 мая: переменная облачность, без осадков. Днем ветер может подняться до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +22+24°С.

20 мая: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза, град. Порывы ветра – 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +25+27°С.

21 мая: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ночью и утром порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +15+17°С. Прогноз погоды по Алматы 19 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +22+24°С.

20 мая: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +23+25°С.

21 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра – 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Шымкенту 19 мая: переменная облачность, дождь, гроза, шквал, днем временами сильный дождь. Порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С.

20 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер – 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +27+29°С.

21 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер поднимется до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +25+27°С. Тем временем в Актобе из-за усиления ветра временно спустят государственные флаги.

