Поиск Google ждет крупнейшая трансформация за 25 лет – ставка на ИИ

На конференции Google I/O технологический гигант анонсировал ряд обновлений для своего поиска на базе искусственного интеллекта (ИИ). Компания называет это "крупнейшим обновлением" за более чем 25 лет, сообщает Zakon.kz.

Так, в Google заявили, что речь идет не просто о визуальном обновлении, а о масштабной трансформации своего ключевого продукта с акцентом на искусственный интеллект.

Что готовит Google

Компания представила сразу несколько нововведений, цель которых – глубоко интегрировать ИИ в поисковую систему. Главным изменением станет новый формат взаимодействия с поиском, основанный на модели Gemini 3.5.

По словам руководителя Google Search Элизабет Рид, поиск Google постепенно превращается в сервис на базе искусственного интеллекта.

Теперь поисковая строка работает не просто как инструмент для поиска информации, а как полноценный ИИ-ассистент. Система анализирует контекст запроса, пытается заранее понять намерения пользователя и предлагает подсказки прямо во время ввода текста.

Изменился также интерфейс Search Box. Если раньше длинные запросы обрезались, то теперь поле автоматически расширяется, позволяя видеть текст полностью.

Кроме того, в строке поиска появилась кнопка "+", через которую можно добавить дополнительный контекст: загрузить файл, изображение или даже вкладку браузера Chrome, а затем задать вопрос по ее содержимому.

Кроме того, Google расширяет возможности AI Mode. Если пользователь начинает взаимодействие через AI Overview, поиск может автоматически перейти в полноценный диалоговый режим. Фактически классический поиск становится все больше похож на чат-бота на базе Gemini.

ИИ-агенты будут искать информацию вместо пользователя

Еще одной важной новинкой стали ИИ-агенты внутри поиска. На первом этапе Google запускает так называемых "информационных агентов", которые смогут самостоятельно отслеживать интересующие темы и отправлять обновления.

Также Google расширяет возможности бронирования. Пользователь сможет описать запрос обычным языком – например, найти ресторан для шести человек в пятницу вечером, а поиск предложит подходящие варианты и ссылки для брони.

Одной из самых необычных функций стала генерация интерактивных ИИ-интерфейсов прямо в поиске. Например, система может самостоятельно создать модель искривления пространства-времени вокруг черной дыры, с которой пользователь сможет взаимодействовать.

Кроме того, Google показала создание кастомных панелей и трекеров. К примеру, ИИ способен автоматически собрать фитнес-дашборд с учетом погоды и загруженности спортивных залов поблизости – и все это по обычному текстовому запросу.

Что это значит для пользователей

Google постепенно уходит от привычной модели поиска со списком ссылок. Хотя классическая выдача пока сохраняется, искусственный интеллект становится центральной частью сервиса.

Для пользователей это означает новый формат получения информации: вместо набора ссылок поиск сможет сразу выдавать готовые ответы, обобщать данные из разных источников и предлагать комплексные решения.

При этом при желании пользователи по-прежнему смогут переключиться на традиционный формат выдачи через вкладку Web.

Материал по теме Сознание и разум у искусственного интеллекта: реальность или иллюзия восприятия

Ранее сообщалось, что авиакомпания Emirates начала строительство нового инженерного комплекса в Дубае стоимостью 5,1 млрд долларов в районе Dubai South. Проект станет самым современным и технологически продвинутым центром техобслуживания, ремонта и капитального ремонта воздушных судов.