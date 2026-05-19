"Крупнейший в мире": в Дубае собираются воздвигнуть новое "инженерное чудо"

Авиакомпания Emirates начала строительство нового инженерного комплекса в Дубае стоимостью 5,1 млрд долларов в районе Dubai South. Проект станет самым современным и технологически продвинутым центром техобслуживания, ремонта и капитального ремонта воздушных судов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, новый инженерный центр Emirates строит китайская компания Railway Construction Corporation – одна из ведущих в области строительства и инфраструктурного развития. Консультантом проекта назначена Artelia.

Новый инженерный комплекс Emirates займет площадь в 1,1 миллиона квадратных метров . По своему объему он станет одним из крупнейших зданий в мире, а также крупнейшей стальной конструкцией в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В мировом масштабе в здании будет построена система ангаров, способная одновременно обслуживать 28 широкофюзеляжных самолетов, а также два специализированных покрасочных ангара.

Среди других ключевых характеристик мегакомплекса:

крупнейший в мире ангар со свободным пролетом шириной 285 метров;

крупнейшая в мире специализированная мастерская по ремонту авиационных шасси;

77 000 квадратных метров производственных помещений для ремонта и технического обслуживания;

380 000 квадратных метров складских и логистических мощностей;

два высокотехнологичных покрасочных ангара для обслуживания широкофюзеляжного флота Emirates с возможностью работы и с узкофюзеляжными самолетами.

Завершение строительства намечено на середину 2030 года.

