"Крупнейший в мире": в Дубае собираются воздвигнуть новое "инженерное чудо"
Как пишет Naked Science, новый инженерный центр Emirates строит китайская компания Railway Construction Corporation – одна из ведущих в области строительства и инфраструктурного развития. Консультантом проекта назначена Artelia.
Новый инженерный комплекс Emirates займет площадь в 1,1 миллиона квадратных метров. По своему объему он станет одним из крупнейших зданий в мире, а также крупнейшей стальной конструкцией в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
В мировом масштабе в здании будет построена система ангаров, способная одновременно обслуживать 28 широкофюзеляжных самолетов, а также два специализированных покрасочных ангара.
Среди других ключевых характеристик мегакомплекса:
- крупнейший в мире ангар со свободным пролетом шириной 285 метров;
- крупнейшая в мире специализированная мастерская по ремонту авиационных шасси;
- 77 000 квадратных метров производственных помещений для ремонта и технического обслуживания;
- 380 000 квадратных метров складских и логистических мощностей;
- два высокотехнологичных покрасочных ангара для обслуживания широкофюзеляжного флота Emirates с возможностью работы и с узкофюзеляжными самолетами.
Завершение строительства намечено на середину 2030 года.
Ранее мы сообщали, что в Китае за пять дней построили уникальный 26-этажный дом.