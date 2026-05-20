"Потерянная глава" истории человечества: сделано сенсационное открытие

Ученые пересматривают представления о том, где могли жить ранние представители Homo sapiens. Новое исследование показало, что люди обитали в тропических дождевых лесах Западной Африки уже около 150 тыс. лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Science Daily, открытие было сделано на территории современного Кот-д’Ивуара, где археологи обнаружили каменные орудия и другие следы присутствия человека в древнем лесном ландшафте. Это более чем вдвое старше предыдущих доказательств проживания людей в африканских тропических лесах, которые относились примерно к 18 тыс. лет назад.

Работы проводились международной группой исследователей. Среди них – ученые из Ливерпульского университета и Института геоантропологии Общества Макса Планка. Повторное изучение участка стало возможным благодаря современным методам датирования, включая оптически стимулированную люминесценцию и электронно-спиновый резонанс.

Анализ пыльцы, растительных остатков и химических следов показал, что в период проживания людей территория была покрыта густым влажным тропическим лесом, а не саванной или редколесьем, как предполагалось ранее.

По словам исследователей, это свидетельствует о том, что ранние люди были значительно более адаптивными и могли жить в самых разных природных условиях – от открытых пространств до плотных лесных экосистем.

Ученые отмечают, что археология тропических лесов остается сложной из-за плохой сохранности органических материалов, поэтому подобные находки крайне редки. Не исключается, что в регионе могут быть обнаружены и более древние следы присутствия человека.

Авторы работы считают, что новое открытие меняет представления об эволюции человека и его способности осваивать различные экосистемы, а также подчеркивает важность дальнейших исследований тропической Африки.

