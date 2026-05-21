Сколько будет стоить поездка на аэротакси в Казахстане

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 21 мая 2026 года ответил на вопрос о доступности будущего аэротакси, передает корреспондент Zakon.kz.

Канат Бозумбаев заявил, что технологии сегодня очень быстро развиваются и доставка по воздуху становится быстрее и дешевле.

"Скорее всего, дроновые беспилотные летательные аппараты войдут в нашу жизнь, как автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а может, даже больше. Что касается предпринимателей – те, чья квалификация будет соответствовать требованиям, смогут прийти, получить лицензию и работать на территории Алатау. Я думаю, что город вместе с Алматы и Алматинской областью, как огромная агломерация, примут какой-то совместный акт, будут единые правила. Например, пассажир прилетел в аэропорт Алматы. Сейчас из-за пробок дорога занимает полтора-два часа. Рядом планируется поставить дроны: человек заранее бронирует полет. Сейчас это примерно доллар за километр – грубо говоря, за 15 км человек заплатит 15 долларов и долетит", – предположил он.

По его словам, на фоне конкуренции услуга может стать дешевле.

19 мая 2026 года министр транспорта Нурлан Сауранбаев рассказал некоторые подробности о планах по запуску аэротакси в Казахстане.