Во время укладки асфальта в горах ученые обнаружили монстра с синей кровью

Мечехвосты долгое время считались живыми ископаемыми, поскольку их структура изменилась лишь незначительно за период в 150 миллионов лет, но недавние исследования показывают, что их эволюционная история была гораздо сложнее, сообщает Zakon.kz.

Мечехвосты – это животные , которые в настоящее время обитают в Атлантическом океане у берегов Северной и Центральной Америки, а также у азиатских берегов Тихого океана. Их ископаемые формы обитали в пресной воде.

Как пишет Interia, открытие было сделано много лет назад во время строительства автомагистрали S7 в Польше в Свентокшиских горах. Там нашли два мечехвоста. Окаменелости сохранились в виде естественных отпечатков.

Исследователи описали новый род и вид мечехвоста Polonolimulus zaleziankensis, как вид раннего триаса (самый первый геологический период мезозойской эры, начавшийся около 250 миллионов лет назад и продлившийся около 50 миллионов лет), принадлежащий к семейству Austrolimulidae. Он имел крайне измененные пропорции тела и удлиненные защечные шипы.

Анализ показал, что мечехвосты обитали на обширных территориях древней Пангеи, и находка свидетельствует о большем разнообразии их форм в прошлом. Это ставит под сомнение упрощенное представление об этой группе как о практически не изменившейся в эволюционном отношении.

Как и у многих ракообразных, кровь мечехвоста имеет синий цвет, а переносчиком кислорода в его организме является гемоцианин, а не гемоглобин. Бактериологические анализы крови мечехвоста используются, в частности, в космической отрасли для немедленной проверки стерильности компонентов, подготавливаемых для экспедиций космических зондов.

