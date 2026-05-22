В атмосфере далекой планеты нашли неожиданный газовый "сигнал"

Ученые с помощью космического телескопа James Webb Space Telescope (JWST) обнаружили, что экзопланета размером примерно с Сатурн обладает атмосферой, богатой метаном, а ее температура близка к земной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Astronomical Journal, речь идет о планете TOI-199b – редком типе умеренно теплых газовых гигантов. Она расположена более чем в 330 световых годах от Земли и совершает оборот вокруг своей звезды примерно за 100 дней. Температура на планете оценивается около 80°C, что значительно ниже экстремальных значений "горячих юпитеров", но выше условий газовых гигантов Солнечной системы.

Исследователи отмечают, что такие объекты встречаются крайне редко, а TOI-199b стала одной из первых планет этого класса, чью атмосферу удалось изучить напрямую.

Анализ проводился методом транзитной спектроскопии: ученые изучали свет звезды, проходящий через атмосферу планеты во время ее прохождения перед светилом. JWST фиксировал характерные изменения спектра, указывающие на поглощение света метаном.

По словам исследователей, это стало первым подтверждением теоретических моделей, предсказывавших наличие метана в атмосферах теплых газовых гигантов. Также были обнаружены признаки аммиака и углекислого газа.

Ученые считают, что дальнейшие наблюдения помогут уточнить состав атмосферы и лучше понять процессы формирования и эволюции планет. Кроме того, эти данные могут быть полезны для более глубокого изучения атмосфер, включая земную.

