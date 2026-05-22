#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
470.8
545.99
6.6
Наука и технологии

Пугающая статистика: число психических расстройств резко выросло

Психические расстройства вышли на новый уровень угрозы во всем мире, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 00:06 Фото: magnific.com
Международное исследование Global Burden of Diseases 2023 показало, что психические расстройства продолжают стремительно распространяться по всему миру. По оценкам ученых, в 2023 году с различными ментальными нарушениями жили около 1,17 млрд человек, сообщает Zakon.kz.

По информации журнала The Lancet, исследователи проанализировали данные по 12 психическим расстройствам, включая тревожные и депрессивные состояния, шизофрению, биполярное расстройство, аутизм, СДВГ, анорексию и булимию. Работа охватила 204 страны и территории за период с 1990 по 2023 год.

Согласно выводам ученых, за последние десятилетия число случаев психических расстройств выросло почти вдвое. Особенно заметно увеличились показатели тревожных расстройств, депрессии и нарушений пищевого поведения.

В 2023 году психические расстройства вошли в пятерку главных причин глобальной потери здоровья, поднявшись с 12-го места, которое занимали в 1990 году. При этом наиболее уязвимой группой оказались подростки и молодые люди в возрасте 15-19 лет.

Авторы исследования отмечают, что психические расстройства создают серьезную нагрузку на системы здравоохранения по всему миру независимо от уровня развития стран. Они призвали усилить меры ранней диагностики, профилактики и поддержки психического здоровья, особенно среди молодежи.

Ранее сообщалось, почему молодые люди не могут вырваться из бессонницы и депрессии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Голливудский актер, артист
08:59, 04 ноября 2025
У Энтони Хопкинса заподозрили психическое расстройство
Психически больных казахстанцев стало больше
14:51, 27 декабря 2023
Депутат: В Казахстане все больше людей с психическими расстройствами
депрессия, головная боль, грусть, эмоции
17:19, 19 января 2025
Найдена связь между бактериями во рту и психическими расстройствами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
00:10, 23 мая 2026
Видеообзор поражения Александра Бублика в полуфинале турнира в Женеве
Фото: instagram/usykaa
23:37, 22 мая 2026
Усик и Верхувен провели финальную битву взглядов перед титульным боем (видео)
Фото: wbcboxing.com
23:16, 22 мая 2026
Александр Усик отказался называть себя величайшим боксёром
Фото: Ktf.kz
22:35, 22 мая 2026
Сборная Казахстана по теннису сыграет в финале отбора Junior Davis Cup
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: