Пугающая статистика: число психических расстройств резко выросло

Международное исследование Global Burden of Diseases 2023 показало, что психические расстройства продолжают стремительно распространяться по всему миру. По оценкам ученых, в 2023 году с различными ментальными нарушениями жили около 1,17 млрд человек, сообщает Zakon.kz.

По информации журнала The Lancet, исследователи проанализировали данные по 12 психическим расстройствам, включая тревожные и депрессивные состояния, шизофрению, биполярное расстройство, аутизм, СДВГ, анорексию и булимию. Работа охватила 204 страны и территории за период с 1990 по 2023 год.

Согласно выводам ученых, за последние десятилетия число случаев психических расстройств выросло почти вдвое. Особенно заметно увеличились показатели тревожных расстройств, депрессии и нарушений пищевого поведения.

В 2023 году психические расстройства вошли в пятерку главных причин глобальной потери здоровья, поднявшись с 12-го места, которое занимали в 1990 году. При этом наиболее уязвимой группой оказались подростки и молодые люди в возрасте 15-19 лет.

Авторы исследования отмечают, что психические расстройства создают серьезную нагрузку на системы здравоохранения по всему миру независимо от уровня развития стран. Они призвали усилить меры ранней диагностики, профилактики и поддержки психического здоровья, особенно среди молодежи.

