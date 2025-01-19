Найдена связь между бактериями во рту и психическими расстройствами

Ученые выявили связь между составом микробиома ротовой полости и психическим состоянием человека, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что у людей с симптомами тревожности, депрессии или посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) микробиом отличается от того, который имеют ментально здоровые люди. Работа опубликована в журнале Translational Psychiatry (TP).

"Микробиом, то есть совокупность микроорганизмов, живущих в организме, давно рассматривается как фактор, влияющий на психическое здоровье. Если связь между кишечным микробиомом и мозгом уже хорошо изучена, то микробиом ротовой полости до сих пор привлекал меньше внимания ученых", – говорится в публикации.

В исследовании приняли участие 470 человек. Ученые проанализировали их слюну с помощью метода РНК-секвенирования, чтобы определить состав микробиома и сопоставить его с данными о психическом здоровье.

"Оказалось, что у людей с депрессией и ПТСР был избыток бактерий Prevotella histicola, ассоциированных с воспалениями в ротовой полости, а также снижением качества жизни. У людей с тревожными расстройствами наблюдался недостаток бактерий Neisseria elongata, которые связаны со здоровьем ротовой полости и сердечно-сосудистой системы. Плохое состояние десен, включая гингивит и пародонтит, также влияло на состав микробиома и коррелировало с психическими симптомами", – поделились специалисты.

Также удалось найти общую биологическую связь между здоровьем десен и психическим здоровьем через метаболизм триптофана – аминокислоты, необходимой для выработки серотонина. У участников с психическими расстройствами и заболеваниями десен наблюдались более низкие уровни метаболизма триптофана, что может снижать уровень серотонина, ключевого регулятора настроения.

"Хотя работа выявила связь между бактериями в ротовой полости и психическим здоровьем, причинно-следственные механизмы пока не доказаны. Нужно изучать эти процессы в долгосрочных наблюдениях и исследовать, как улучшение гигиены ротовой полости может повлиять на эмоциональное состояние", – отметила соавтор исследования Стефани Малан-Мюллер.

При этом она подчеркнула, что полученная информация уже доказывает тот факт, что уход за ротовой полостью важен не только для красивой улыбки, но и для ментального благополучия.

Ранее ученые выяснили, что депрессия чаще развивается у людей без семьи. К примеру, холостые мужчины и незамужние женщины на 80% чаще страдают от депрессии по сравнению с семейными людьми.