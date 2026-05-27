На Солнце зафиксировали мощные вспышки: ученые оценили угрозу для Земли

Ученые сообщили о повышенной солнечной активности и серии мощных вспышек на обратной стороне Солнца. Эксперты в области космических исследований также дали прогноз магнитной обстановки на ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на это, как заверили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, геомагнитная обстановка на Земле 27 мая останется преимущественно спокойной, а прогноз до конца месяца останется "зеленым".

"На видимой стороне Солнца в данный момент в своей полной разочаровывающей красе наблюдаются группы пятен, вышедшие к Земле. От огромного активного центра размером в несколько сотен тысяч километров, который зарегистрировал две недели назад космический аппарат Solar Orbiter, остались одни обломки – два пятна, которые видны в центре изображения", – отмечают в информации ученые, демонстрируя следующий снимок.

Специалисты продолжили, что весьма значимой энергии в этих видимых с Земли областях нет, хотя "что-то наверняка потихоньку тлеет на месте обозначенных пятен".

"Во всяком случае, фоновый уровень рентгеновского излучения Солнца остается повышенным и в настоящий момент он находится вблизи уровня "C". Это говорит о том, что в короне довольно много горячей плазмы, которую что-то греет", – объяснили иллюстрации из космоса ученые лаборатории.

Эксперты также добавили, что тишина на обращенной к Земле стороне Солнца с избытком компенсируется активностью на его обратной стороне. Там за те же две недели, судя по данным Solar Orbiter, произошло уже четыре вспышки высшего балла X.

"Впечатляющая асимметрия активности, которая, к тому же, работает сейчас сразу в двух направлениях: гигантские активные центры, вышедшие к Земле с обратной стороны, как по волшебству затихли, а активная область 4436, которая недавно тихо прошла мимо Земли и ушла за горизонт, наоборот, начала там формировать взрыв за взрывом". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По словам специалистов, нынешняя высокая солнечная активность не вызывает большого интереса у любителей астрономии и полярных сияний, несмотря на мощность процессов. Дело в том, что взрывы сейчас способны спровоцировать лишь сильные магнитные бури, но почти без шансов увидеть северное сияние.

"Наступает лето с короткими светлыми ночами, а где-то и вообще без них, а на светлом небе сияния практически не видны. Иными словами, все минусы в этот период сохранятся в силе, а плюсов пока не будет никаких", – объяснили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

