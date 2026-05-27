500 черепах спасли Сахару от засухи после гибели всех деревьев

Почва в большей части региона Сахеля, к югу от Сахары, настолько сухая, что превращается в твердую корку. Температура днем ​​часто превышает 60 градусов Цельсия, а ночью воздух резко охлаждается, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Antena 3 CNN, в таких условиях дождевая вода перестает проникать в почву, а испаряется почти мгновенно, и семена больше не могут прорастать.

В 2021 году исследователи придумали необычное решение: они выпустили 500 африканских шпороносных черепах в деградировавший район на южной окраине Сахары.

Этот вид, известный в науке как Centrochelys sulcata, идеально приспособлен к жизни в условиях экстремальной жары и засухи. Африканская шпороносная черепаха – самая крупная сухопутная черепаха в мире и третья по величине на земном шаре после галапагосской и альдабрской черепах.

Вес самцов может превышать 100 килограммов.

Пять лет спустя спутниковые снимки показали зеленые пятна, расползшиеся по песку. Надо понимать, что черепахи ничего не сажали. Но они делали то, что им подсказывает инстинкт: они копали.

Они рыли глубокие ходы, чтобы спастись от экстремальных температур.

Туннели достигали 10-15 метров в глубину и прорывались сквозь плотную почвенную корку. Когда эта корка трескалась, дождевая вода проникала в почву, а не стекала на поверхность. Так почва дольше удерживала влагу, и семена, которые ранее оставались в состоянии покоя, начали прорастать.

Черепахи не занимаются целенаправленным распространением семян или "посадкой" растительности. Однако рыхлая почва вокруг входов в туннели создает стабильный микроклимат, в котором влага сохраняется дольше.

Однако исследователи предупреждают, что черепахи не являются чудодейственным решением проблемы опустынивания Сахары. Регион Сахеля страдает от засухи, изменения климата, чрезмерного выпаса скота и фрагментации среды обитания.

Более того, тот самый вид, который сейчас помогает восстанавливать растительность, находится под угрозой исчезновения. МСОП классифицирует африканскую шпороносную черепаху как находящуюся под угрозой исчезновения, поскольку ее популяции быстро сокращаются на большей части ее естественного ареала. Примерно 60% угроз связаны с разрушением среды обитания, а к другим рискам относятся изменение климата, охота и незаконная торговля экзотическими животными.

