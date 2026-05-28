#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
485.55
563.38
6.81
Наука и технологии

В 1971 году астронавт взял на Луну горсть семян, и "превратил" их в деревья

Луна, грунт, флаг, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 03:59 Фото: pexels
1971 году пилот командного модуля "Аполлона-14" Стюарт Руса провел необычный эксперимент. Он взял в собой на Луну сотни семян, которые после миссии посадили на Земле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Space Daily, эти семена так и не коснулись лунной почвы. Они были с Русой в командном модуле "Китти Хок", но зато они облетели Луну, вернулись на Землю и "превратились" в обычные на вид деревья с необычной историей полета.

Астронавт США Стюарт Руса , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 03:59

Фото: wikipedia

За это их прозвали "лунными деревьями". Некоторые из них до сих пор стоят у зданий судов, школ, законодательных собраний штатов, центров НАСА, парков, университетов и мемориальных мест. Большинство людей, прогуливающихся под ними, видят сосну, платан, ликвидамбар, секвойю или пихту Дугласа.

Семена были рассортированы, запечатаны в небольшие пакетики и упакованы в металлический контейнер в личном наборе Русы. Контрольные семена остались на Земле, чтобы исследователи могли сравнить их с теми, которые прилетели.

После возвращения "Аполлона-14" на Землю пакеты с семенами лопнули во время послеполетной дезактивации. Содержимое рассыпалось внутри камеры и оказалось под воздействием вакуума. На мгновение показалось, что эксперимент провалился. Однако семена изъяли и попытались прорастить.

Некоторые ранние саженцы, выращенные в Хьюстоне, не выжили, поскольку условия для их выращивания были неадекватными, но оставшиеся семена были отправлены на станции Лесной службы, лучше оборудованные для размножения.

Южные виды – платан, сосна ладанная и ликвидамбар – были отправлены в Галфпорт, штат Миссисипи. Секвойя и пихта Дугласа – в Пласервилл, штат Калифорния. Там из множества семян, а позже и из черенков, выросли жизнеспособные саженцы.

Результат оказался почти до смешного обычным. При сравнении с контрольными семенами не было обнаружено никаких заметных различий во внешнем виде или росте. Лунные деревья выглядели так же, как и их земные аналоги. В этом-то и заключался смысл эксперимента. Космос не сделал их чудовищными, низкорослыми или внешне странными.

Ранее мы писали о том, что 500 черепах спасли Сахару от засухи после гибели всех деревьев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Космос, астронавт, грунт
05:40, 10 января 2026
Астронавт NASA "оставил" всю свою семью на Луне
Строительство домов на Луне
05:42, 27 августа 2024
Астронавты собираются построить на Луне бетонные здания
луна, исследования, наука, ученные
00:04, 17 марта 2026
Новое исследование проливает свет на таинственное прошлое Луны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
00:55, 29 мая 2026
Видеообзор поражения "Каспия" от "Жениса" в матче КПЛ
Фото: ФК &quot;Елимай&quot;
00:49, 29 мая 2026
Видеообзор матча КПЛ, или как "Елимай" переиграл "Кайсар"
Три главных вывода матча &quot;Ордабасы&quot; - &quot;Кайрат&quot; в КПЛ
00:42, 29 мая 2026
Три главных вывода матча "Ордабасы" - "Кайрат" в КПЛ
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
00:25, 29 мая 2026
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после 12-го тура
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: