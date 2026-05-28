В 1971 году астронавт взял на Луну горсть семян, и "превратил" их в деревья

1971 году пилот командного модуля "Аполлона-14" Стюарт Руса провел необычный эксперимент. Он взял в собой на Луну сотни семян, которые после миссии посадили на Земле.

Как пишет Space Daily, эти семена так и не коснулись лунной почвы. Они были с Русой в командном модуле "Китти Хок", но зато они облетели Луну, вернулись на Землю и "превратились" в обычные на вид деревья с необычной историей полета.

За это их прозвали "лунными деревьями". Некоторые из них до сих пор стоят у зданий судов, школ, законодательных собраний штатов, центров НАСА, парков, университетов и мемориальных мест. Большинство людей, прогуливающихся под ними, видят сосну, платан, ликвидамбар, секвойю или пихту Дугласа.

Семена были рассортированы, запечатаны в небольшие пакетики и упакованы в металлический контейнер в личном наборе Русы. Контрольные семена остались на Земле, чтобы исследователи могли сравнить их с теми, которые прилетели.

После возвращения "Аполлона-14" на Землю пакеты с семенами лопнули во время послеполетной дезактивации. Содержимое рассыпалось внутри камеры и оказалось под воздействием вакуума. На мгновение показалось, что эксперимент провалился. Однако семена изъяли и попытались прорастить.

Некоторые ранние саженцы, выращенные в Хьюстоне, не выжили, поскольку условия для их выращивания были неадекватными, но оставшиеся семена были отправлены на станции Лесной службы, лучше оборудованные для размножения.

Южные виды – платан, сосна ладанная и ликвидамбар – были отправлены в Галфпорт, штат Миссисипи. Секвойя и пихта Дугласа – в Пласервилл, штат Калифорния. Там из множества семян, а позже и из черенков, выросли жизнеспособные саженцы.

Результат оказался почти до смешного обычным. При сравнении с контрольными семенами не было обнаружено никаких заметных различий во внешнем виде или росте. Лунные деревья выглядели так же, как и их земные аналоги. В этом-то и заключался смысл эксперимента. Космос не сделал их чудовищными, низкорослыми или внешне странными.

