Археологи отыскали в Арктике драгоценный предмет, которого не должно там быть

Небольшой бронзовый предмет, обнаруженный в доисторическом доме на Аляске, дает археологам неожиданную возможность заглянуть в историю и узнать о связях, которые, возможно, существовали по всей Арктике много веков назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, считается, что этот отлитый предмет, вероятно, изготовленный в Восточной Азии, является первым доисторическим бронзовым артефактом такого рода, когда-либо найденным на Аляске.

Находка была сделана на мысе Эспенберг на полуострове Сьюард на Аляске во время раскопок, проводимых исследователями из Университета Колорадо. На первый взгляд, объект выглядел скромно. Но как только команда поняла, что он был отлит в форме, открытие приобрело совершенно иной смысл.

Внимание исследователей привлекло не только место находки, но и ее возможный возраст. Имеющиеся данные позволяют предположить, что она могла существовать на протяжении нескольких поколений, прежде чем оказаться внутри дома, где была обнаружена.

Фото: Университет Колорадо

Артефакт нашли внутри жилища, возраст которого составляет приблизительно 1000 лет и которое относится к ранним эскимосам-инупиатам. Дом был построен на береговой гряде в пределах Национального заповедника Берингова сухопутного моста. Погребенный под слоем осадка толщиной около метра у входа, объект был замечен Джереми Фойном, аспирантом Калифорнийского университета в Дэвисе.

Команда также обнаружила небольшой кусок кожи, обернутый вокруг прямоугольной части объекта. Радиоуглеродный анализ показал, что кожа была изготовлена примерно в 600 году нашей эры.

Главный вопрос по-прежнему заключается в том, как этот предмет попал на Аляску. Объект мог попасть сюда через сети дальней торговли, или же мог пересечься с одними из древнейших инупиатских эскимосов, которые, как считается, мигрировали на северо-запад Аляски из соседней Сибири около 1500 лет назад. Также бронзовый артефакт не дает ответа на вопрос о том, как им использовались.

Ранее археологи обнаружили сокровище с золотом, которое может переписать историю.