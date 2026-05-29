#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.55
563.38
6.81
Наука и технологии

Археологи отыскали в Арктике драгоценный предмет, которого не должно там быть

Снег, Арктика, погода, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 07:45 Фото: magnific
Небольшой бронзовый предмет, обнаруженный в доисторическом доме на Аляске, дает археологам неожиданную возможность заглянуть в историю и узнать о связях, которые, возможно, существовали по всей Арктике много веков назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, считается, что этот отлитый предмет, вероятно, изготовленный в Восточной Азии, является первым доисторическим бронзовым артефактом такого рода, когда-либо найденным на Аляске.

Находка была сделана на мысе Эспенберг на полуострове Сьюард на Аляске во время раскопок, проводимых исследователями из Университета Колорадо. На первый взгляд, объект выглядел скромно. Но как только команда поняла, что он был отлит в форме, открытие приобрело совершенно иной смысл.

Внимание исследователей привлекло не только место находки, но и ее возможный возраст. Имеющиеся данные позволяют предположить, что она могла существовать на протяжении нескольких поколений, прежде чем оказаться внутри дома, где была обнаружена.

Металл, бронза в Арктике, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 07:45

Фото: Университет Колорадо

Артефакт нашли внутри жилища, возраст которого составляет приблизительно 1000 лет и которое относится к ранним эскимосам-инупиатам. Дом был построен на береговой гряде в пределах Национального заповедника Берингова сухопутного моста. Погребенный под слоем осадка толщиной около метра у входа, объект был замечен Джереми Фойном, аспирантом Калифорнийского университета в Дэвисе.

Команда также обнаружила небольшой кусок кожи, обернутый вокруг прямоугольной части объекта. Радиоуглеродный анализ показал, что кожа была изготовлена примерно в 600 году нашей эры.

Главный вопрос по-прежнему заключается в том, как этот предмет попал на Аляску. Объект мог попасть сюда через сети дальней торговли, или же мог пересечься с одними из древнейших инупиатских эскимосов, которые, как считается, мигрировали на северо-запад Аляски из соседней Сибири около 1500 лет назад. Также бронзовый артефакт не дает ответа на вопрос о том, как им использовались.

Ранее археологи обнаружили сокровище с золотом, которое может переписать историю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Космос, планета, металл
07:36, 05 марта 2026
Археологи отыскали золотой клад, в котором есть предметы из звездного металла
Археология, сокровища
05:57, 18 мая 2026
Археологи открыли драгоценный металл, которого нет в нашем мире
Металлы, золото, железо, украшения
01:30, 28 мая 2026
Археологи обнаружили сокровище с золотом, которое может переписать историю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
00:55, 29 мая 2026
Видеообзор поражения "Каспия" от "Жениса" в матче КПЛ
Фото: ФК &quot;Елимай&quot;
00:49, 29 мая 2026
Видеообзор матча КПЛ, или как "Елимай" переиграл "Кайсар"
Три главных вывода матча &quot;Ордабасы&quot; - &quot;Кайрат&quot; в КПЛ
00:42, 29 мая 2026
Три главных вывода матча "Ордабасы" - "Кайрат" в КПЛ
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
00:25, 29 мая 2026
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после 12-го тура
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: