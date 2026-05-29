Двуногий крокодил с клювом – найден новый вид хищника

Новый вид хищника открыли палеонтологи. Его останки обнаружили в Нью-Мексико (США). Существо, получившее официальное название Labrujasuchus expectatus, ученые прозвали "ведьминским крокодилом", сообщает Zakon.kz.

Период существования хищника относится к триасовому (геологический период, длившийся от 250 до 200 миллионов лет назад. – Прим. ред.), который называют "временем безумных эволюционных экспериментов". В те времена предки современных животных только начинали нащупывать свои будущие формы.

Недавно описанный на страницах научного журнала Journal of Vertebrate Paleontology древний хищник внешне был похож на орнитомимозавров – двуногих динозавров мелового периода, которые своим строением тела сильно напоминали современных африканских страусов. Но анатомический анализ доказал, что Labrujasuchus expectatus относится именно к ветви архозавров, от которой позже произошли знакомые нам крокодилы.

Этот предок-родственник рептилий (семейство шувозаврид) передвигался на двух длинных задних ногах, имел крошечные передние лапки и абсолютно беззубый рот, который заканчивался птичьим клювом, пишет "Моя планета".

Ведущий автор статьи доктор Алан Тернер отмечает, что многие успешные стратегии выживания современных птиц и млекопитающих впервые зародились именно в триасе. Двуногость шувозавров – отличный пример так называемой конвергентной эволюции, когда совершенно разные виды в одинаковых условиях приобретают похожие черты.

Labrujasuchus помог ученым закрыть эволюционный пробел между двумя другими родственными видами, которые палеонтологи нашли ранее. Исследователи давно знали, что это промежуточное звено обязано существовать. Именно поэтому вид и назвали expectatus, что переводится как "ожидаемый".

Само имя нового рода, Labrujasuchus, таит в себе интересную историческую отсылку. В переводе со староиспанского языка оно означает "ведьминский крокодил" и напоминает о древнем названии этих земель – Ранчо ведьм. Директор Института динозавров доктор Нейт Смит рассказывает, что в старину местные скотоводы пустили слухи про ведьм, чтобы отпугнуть чужаков и воров от угона породистого скота. Ученые решили подарить этой колоритной легенде вторую жизнь.

