В 25-метровом греческом туннеле нашли новое существо, которое цеплялось за стены

На греческом острове Кастеллоризо в искусственном 25-метровом туннеле обнаружен новый вид пещерных сверчков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет BBC Wildlife, расположенный у юго-восточного побережья Греции, Кастеллоризо – небольшой остров длиной около 6 км и шириной 3 км. Он известен среди биологов своими редкими беспозвоночными, включая скорпионов, изоподов, кузнечиков и жуков.

Стремясь узнать больше о фауне Кастеллоризо, группа исследователей решила отправиться в единственную на острове наземную пещеру – искусственный туннель глубиной 25 метров на склонах горы Вигла. К своему удивлению, они заметили, что стены туннеля кишат сверчками.

Вид таинственных сверчков, названный Dolichopoda balrogi – в честь обитающего в туннелях демона Балрога из "Властелина колец" Дж. Р. Р. Толкина – принадлежит к роду Dolichopoda, группе пещерных сверчков, приспособленных к темным, влажным подземным местам обитания. Этот род распространен в Южной Европе и восточном Средиземноморье.

Фото: Константинос Калаентзис

Как описано в новом исследовании, Dolichopoda balrogi имеет коричневое тело и длинные, изогнутые ноги, которые он использует для прочного прикрепления к стенам и нависающим поверхностям.

Детальный морфологический анализ и ДНК-тестирование образцов позволили исследователям подтвердить, что сверчок относится к новому виду. Это открытие увеличивает число видов долихопод до 68, из которых 51 обитает в Греции.

В отличие от грозного Балрога Толкина с его огненными кнутами, D. balrogi безвреден, но от этого не менее впечатляет своей способностью выживать в темноте.

Исследователи предупреждают, что организмы, приспособленные к жизни в пещерах, такие как сверчки долихоподы, иногда встречаются только в одной пещере или подземной системе, что делает их особенно уязвимыми к нарушению среды обитания.

