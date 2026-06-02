Наука и технологии

На самом деле не желтое: ученые узнали настоящий цвет Солнца

Космос, звезда, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 07:56
Солнце изображается желтым в детских рисунках, на иконках погоды, на флагах и в стандартной астрономической терминологии. Сами астрономы классифицируют его как "желтый карлик", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Space Daily, желтый цвет настолько устоялся в человеческой культуре и науке, что может удивить тот факт, что Солнце на самом деле вовсе не желтое.

Если смотреть из космоса, над атмосферой Земли, Солнце кажется белым. Астронавты на Международной космической станции и в миссиях "Аполлон" на Луну, где практически нет атмосферы, фотографировали и описывали его именно таким.

Физические принципы, благодаря которым Солнце кажется желтым с земли, – это те же самые физические принципы, которые заставляют небо казаться голубым. Оба явления обусловлены одним и тем же феноменом, называемым рассеянием Рэлея, названным в честь британского физика Джона Уильяма Стратта, третьего барона Рэлея, который разработал уравнения в 1870-х годах и получил Нобелевскую премию в 1904 году за свои работы в смежных областях.

Солнце излучает свет во всем видимом спектре, от фиолетового с длиной волны около 400 нанометров до темно-красного с длиной волны около 700 нанометров. Интенсивность излучения в этом диапазоне не является идеально равномерной.

Пик спектра излучения Солнца находится примерно на 500 нанометрах, в зеленой части спектра, что соответствует температуре поверхности Солнца около 5800 кельвинов. Но спектр достаточно широк, а чувствительность глаза в видимом диапазоне достаточно сбалансирована, так что сочетание всех этих длин волн воспринимается человеческим зрением как белый цвет, а не как зеленый или какой-либо другой отдельный цвет.

"Цветовая температура" Солнца, на языке физики и фотографии, по сути, совпадает со стандартом баланса белого, используемым большинством камер.

Ранее мы писали о том, что астронавт взял на Луну горсть семян и "превратил" их в деревья.

