У жителей Азии нашли уникальную суперспособность, которой нет у других людей

Человечество еще не завершило процесс адаптации. Ученые уверены, что мы продолжаем эволюционировать и адаптироваться к окружающему миру, и следы этой адаптации запечатлены в наших телах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Știrile PRO TV, некоторые условия окружающей среды могут быть для нас вредны. К примеру, альпинисты часто страдают от горной болезни – реакции организма на значительное падение атмосферного давления, из-за которого с каждым вдохом вдыхается меньше кислорода.

И все же на больших высотах Тибетского плато, где уровень кислорода в воздухе, которым дышат люди, особенно низок, человеческие сообщества процветают. За более чем 10 тыс. лет заселения этого региона тела его жителей претерпели изменения.

Они изменились таким образом, что позволяют жителям максимально эффективно использовать атмосферу, которая для большинства людей привела бы к недостаточному поступлению кислорода к тканям организма через клетки крови – состоянию, известному как гипоксия.

Антрополог Синтия Билл из Университета Кейс Вестерн Резерв в США много лет изучает реакцию человека на гипоксические условия жизни. В исследовании, опубликованном в октябре 2024 года, она и ее команда выявили некоторые специфические адаптации в тибетских общинах: особенности, улучшающие способность крови переносить кислород.

Исследователи проанализировали один из показателей того, что мы называем эволюционной приспособленностью: репродуктивный успех. Черты характера, которые максимально способствуют успеху человека в данной среде, чаще всего встречаются у женщин, способных пережить стресс беременности и родов. Потомство, унаследовавшее от матерей признаки, необходимые для выживания, также имеет больше шансов выжить, размножиться и передать эти же признаки потомству.

Команда изучила данные 417 женщин в возрасте от 46 до 86 лет, которые всю свою жизнь прожили в Непале на высоте более 3500 метров. Примечательно, что у женщин с самым высоким показателем рождаемости живых детей уровень гемоглобина был ни высоким, ни низким, а средним для всей исследуемой группы.

Результаты показывают, что эти адаптации позволяют максимально увеличить транспортировку кислорода к клеткам и тканям без сгущения крови – результат, который увеличил бы нагрузку на сердце, поскольку ему было бы трудно перекачивать жидкость с более высокой вязкостью, оказывающую большее сопротивление потоку.

У женщин с самыми высокими показателями репродуктивного успеха также наблюдался высокий уровень кровоснабжения легких, а их сердца имели левый желудочек большего, чем в среднем, размера – камеру сердца, отвечающую за перекачивание насыщенной кислородом крови по всему организму.

В совокупности эти свойства увеличивают скорость транспортировки и доставки кислорода, позволяя человеческому организму максимально эффективно использовать низкое содержание кислорода в воздухе, которым мы дышим.

Непальские женщины с физиологическими характеристиками, наиболее близкими к характеристикам женщин из регионов с низким уровнем стресса, расположенных на небольшой высоте, как правило, имели самые высокие показатели репродуктивного успеха.

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