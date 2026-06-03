#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

У жителей Азии нашли уникальную суперспособность, которой нет у других людей

Город, улыбка, эмоции, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 04:30 Фото: magnific
Человечество еще не завершило процесс адаптации. Ученые уверены, что мы продолжаем эволюционировать и адаптироваться к окружающему миру, и следы этой адаптации запечатлены в наших телах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Știrile PRO TV, некоторые условия окружающей среды могут быть для нас вредны. К примеру, альпинисты часто страдают от горной болезни – реакции организма на значительное падение атмосферного давления, из-за которого с каждым вдохом вдыхается меньше кислорода.

И все же на больших высотах Тибетского плато, где уровень кислорода в воздухе, которым дышат люди, особенно низок, человеческие сообщества процветают. За более чем 10 тыс. лет заселения этого региона тела его жителей претерпели изменения.

Они изменились таким образом, что позволяют жителям максимально эффективно использовать атмосферу, которая для большинства людей привела бы к недостаточному поступлению кислорода к тканям организма через клетки крови – состоянию, известному как гипоксия.

Антрополог Синтия Билл из Университета Кейс Вестерн Резерв в США много лет изучает реакцию человека на гипоксические условия жизни. В исследовании, опубликованном в октябре 2024 года, она и ее команда выявили некоторые специфические адаптации в тибетских общинах: особенности, улучшающие способность крови переносить кислород.

Исследователи проанализировали один из показателей того, что мы называем эволюционной приспособленностью: репродуктивный успех. Черты характера, которые максимально способствуют успеху человека в данной среде, чаще всего встречаются у женщин, способных пережить стресс беременности и родов. Потомство, унаследовавшее от матерей признаки, необходимые для выживания, также имеет больше шансов выжить, размножиться и передать эти же признаки потомству.

Команда изучила данные 417 женщин в возрасте от 46 до 86 лет, которые всю свою жизнь прожили в Непале на высоте более 3500 метров. Примечательно, что у женщин с самым высоким показателем рождаемости живых детей уровень гемоглобина был ни высоким, ни низким, а средним для всей исследуемой группы.

Результаты показывают, что эти адаптации позволяют максимально увеличить транспортировку кислорода к клеткам и тканям без сгущения крови – результат, который увеличил бы нагрузку на сердце, поскольку ему было бы трудно перекачивать жидкость с более высокой вязкостью, оказывающую большее сопротивление потоку.

У женщин с самыми высокими показателями репродуктивного успеха также наблюдался высокий уровень кровоснабжения легких, а их сердца имели левый желудочек большего, чем в среднем, размера – камеру сердца, отвечающую за перекачивание насыщенной кислородом крови по всему организму.

В совокупности эти свойства увеличивают скорость транспортировки и доставки кислорода, позволяя человеческому организму максимально эффективно использовать низкое содержание кислорода в воздухе, которым мы дышим.

Непальские женщины с физиологическими характеристиками, наиболее близкими к характеристикам женщин из регионов с низким уровнем стресса, расположенных на небольшой высоте, как правило, имели самые высокие показатели репродуктивного успеха.

Ранее мы писали о том, что "Ледник Судного дня" становится угрозой для шести стран.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
ученные, бактерия, чума, открыие
20:06, 28 августа 2025
Ученые нашли бактерию, которая вызвала первую эпидемию в истории человечества
Море, дельфины, вода
05:59, 30 января 2026
Ученые назвали существ, которые дают друг другу имена, подобно людям
Пещера, яма, камень
20:55, 15 декабря 2025
Ученые нашли огромные тоннели, которые не были созданы людьми или природой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
00:48, 04 июня 2026
"Это был грязный теннис, почему не закрыли крышу?": Соболенко - о матче со Шнайдер
Фото: UFC
00:25, 04 июня 2026
Усман Нурмагомедов не верит, что Макгрегор выйдет на бой с Холлоуэем на UFC 329
Фото: WTA
23:55, 03 июня 2026
"Я счастлива, у меня нет слов": Шнайдер - о победе над Соболенко на "Ролан Гаррос" - 2026
Фото: instagram.com/kuat__khamitov
23:22, 03 июня 2026
Куат Хамитов проведёт схватку против звезды UFC Армана Царукяна
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: