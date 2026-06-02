"Ледник Судного дня" становится угрозой для шести стран

Великобритания, Нидерланды, США, Бангладеш, Тувалу и Мальдивы попадают в зону риска, поскольку полное таяние огромного ледника в Антарктиде может повысить уровень моря более чем на 60 см, сообщает Zakon.kz.

Огромный ледник Туэйтса на побережье Уолгрин в Антарктиде получил прозвище "Ледник Судного дня". Это потому, что он содержит столько льда, что его полное таяние может повысить уровень моря более чем на 60 см. По данным Daily Express, сейчас такое положение дел вызывает серьезную тревогу у климатологов.

Еще большую обеспокоенность вызывают возможные цепные последствия его разрушения. Потеря ледника может спровоцировать катастрофический обвал ледяных масс в регионе. В этом случае, повышение уровня моря может достичь до трех м.

"В Антарктиде сосредоточено около 90% всех запасов льда на планете, поэтому происходящие там процессы напрямую влияют на скорость повышения уровня мирового океана", – говорится в публикации.

Поскольку основание ледника размывается сравнительно теплой морской водой, поток льда в окружающий океан ускоряется.

"По мере усиления климатических изменений многие крупные прибрежные города окажутся под угрозой более частых и масштабных наводнений уже в этом году", – предупреждает морской геофизик Британской антарктической службы Роберт Лартер.

'Poised to disintegrate': Antarctica's 'Doomsday Glacier' is set to lose its ice shelf this year further compromising the already melting ice mass and threatening to unleash devastating sea-level rises.https://t.co/rLfZVZ2DeX — Earth Accounting (@EarthAccounting) May 30, 2026

Активный вулкан Майон на Филиппинах в конце мая извергал потоки лавы. На снятых кадрах заметили явление, которое любители теории внеземных цивилизаций могли смело принять за НЛО.