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Наука и технологии

Италия требует официально переименовать "вольт", которым измеряют электронапряжение

Город, молния, люди, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 08:54 Фото: magnific
В Италии планируют переименовать единицу измерения "вольт" на уровне международной системы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Corriere della Sera, правительство страны стремится вернуть букву "а" в название единицы измерения электрического напряжения и добиться, чтобы в международной системе она называлась не "вольт", а "вольта" – в честь итальянского ученого, который в 1800 году изобрел электрическую батарею.

Международное бюро мер и весов, которое отвечает за определение единиц измерения на международном уровне, призывают официально запустить процедуру по изменению названия единицы напряжения.

Текущее название "вольт" считается исключением среди единиц измерения, названных в честь ученых. Например, ватт происходит от фамилии Ватт, ампер – от Ампер, ньютон – от Ньютон, а паскаль – от Паскаль.

В случае с единицей измерения напряжения произошло нетипичное сокращение. Итальянский ученый, который в 1800 году изобрел электрическую батарею, – это Алессандро Вольта. Именно в его честь назван "вольт", но буква "а" в конце фамилии почему-то потерялась.

Предположительно, сокращенная форма могла возникнуть под влиянием английского языка, где слова редко оканчиваются на открытую гласную.

Ранее у жителей Азии нашли уникальную суперспособность, которой нет у других людей.

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Аксинья Титова
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