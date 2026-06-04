Италия требует официально переименовать "вольт", которым измеряют электронапряжение

В Италии планируют переименовать единицу измерения "вольт" на уровне международной системы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Corriere della Sera, правительство страны стремится вернуть букву "а" в название единицы измерения электрического напряжения и добиться, чтобы в международной системе она называлась не "вольт", а "вольта" – в честь итальянского ученого, который в 1800 году изобрел электрическую батарею.

Международное бюро мер и весов, которое отвечает за определение единиц измерения на международном уровне, призывают официально запустить процедуру по изменению названия единицы напряжения.

Текущее название "вольт" считается исключением среди единиц измерения, названных в честь ученых. Например, ватт происходит от фамилии Ватт, ампер – от Ампер, ньютон – от Ньютон, а паскаль – от Паскаль.

В случае с единицей измерения напряжения произошло нетипичное сокращение. Итальянский ученый, который в 1800 году изобрел электрическую батарею, – это Алессандро Вольта. Именно в его честь назван "вольт", но буква "а" в конце фамилии почему-то потерялась.

Предположительно, сокращенная форма могла возникнуть под влиянием английского языка, где слова редко оканчиваются на открытую гласную.

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