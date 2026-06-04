Казахстанская студентка обошла сильнейших и стала абсолютной победительницей турнира в Китае

Студентка из Павлодара Дарья Мельник стала абсолютным победителем международного турнира WorldSkills. Об этом сегодня, 4 июня 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства просвещения (МП) РК, сообщает Zakon.kz.

Международный турнир WorldSkills Industrial Design Technology International (Shenzhen) Invitational Tournament по компетенции "Промышленный дизайн" состоялся в городе Шэньчжэнь Китайской Народной Республики.

"В престижном международном соревновании приняли участие молодые специалисты из Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, Саудовской Аравии и Китая. Казахстан на турнире представляла студентка третьего курса Колледжа информационных технологий Павлодара Дарья Мельник, победительница национального чемпионата WorldSkills Kazakhstan-2025 по компетенции "Промышленный дизайн". Пресс-служба МП РК

В ходе соревнований участники продемонстрировали профессиональные компетенции в сфере промышленного дизайна, инновационное мышление и практические навыки.

"По итогам турнира Дарья Мельник заняла первое место и стала абсолютной победительницей международного соревнования. Подготовкой студентки к турниру занимался преподаватель колледжа информационных технологий Борис Григорьев". Пресс-служба МП РК

Как считают в Минпросвещения, достижение казахстанской студентки стало подтверждением высокого качества системы технического и профессионального образования, а также конкурентоспособности отечественной молодежи на международной арене.

Кроме того, как отметили в ведомстве, результат продемонстрировал потенциал Казахстана в движении WorldSkills и подтвердил высокий уровень профессионального мастерства казахстанских специалистов.

Материал по теме Битва за шымкентскую школьницу: 118 зарубежных вузов засыпали выпускницу грантами

Ранее мы писали о школьниках из Алматы, которые не оставили шансов соперникам на международной олимпиаде в Турции. Подробнее об этом – здесь.