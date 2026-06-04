#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
События

Казахстанская студентка обошла сильнейших и стала абсолютной победительницей турнира в Китае

студентка третьего курса Колледжа информационных технологий Павлодара Дарья Мельник, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 10:35 Фото: gov.kz
Студентка из Павлодара Дарья Мельник стала абсолютным победителем международного турнира WorldSkills. Об этом сегодня, 4 июня 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства просвещения (МП) РК, сообщает Zakon.kz.

Международный турнир WorldSkills Industrial Design Technology International (Shenzhen) Invitational Tournament по компетенции "Промышленный дизайн" состоялся в городе Шэньчжэнь Китайской Народной Республики.

"В престижном международном соревновании приняли участие молодые специалисты из Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, Саудовской Аравии и Китая. Казахстан на турнире представляла студентка третьего курса Колледжа информационных технологий Павлодара Дарья Мельник, победительница национального чемпионата WorldSkills Kazakhstan-2025 по компетенции "Промышленный дизайн".Пресс-служба МП РК

В ходе соревнований участники продемонстрировали профессиональные компетенции в сфере промышленного дизайна, инновационное мышление и практические навыки.

"По итогам турнира Дарья Мельник заняла первое место и стала абсолютной победительницей международного соревнования. Подготовкой студентки к турниру занимался преподаватель колледжа информационных технологий Борис Григорьев".Пресс-служба МП РК

Как считают в Минпросвещения, достижение казахстанской студентки стало подтверждением высокого качества системы технического и профессионального образования, а также конкурентоспособности отечественной молодежи на международной арене.

Кроме того, как отметили в ведомстве, результат продемонстрировал потенциал Казахстана в движении WorldSkills и подтвердил высокий уровень профессионального мастерства казахстанских специалистов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 10:35
Битва за шымкентскую школьницу: 118 зарубежных вузов засыпали выпускницу грантами

Ранее мы писали о школьниках из Алматы, которые не оставили шансов соперникам на международной олимпиаде в Турции. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы
11:08, Сегодня
Где и как казахстанцы могут бесплатно проверить свою кредитную историю
школьники, олимпиада, флаг РК
15:47, 28 апреля 2026
Казахстанский школьник стал абсолютным победителем Европейской математической олимпиады
школьник и ученик, Павлодар
11:00, 08 января 2026
7-классник из Павлодара обошел старшеклассников и стал чемпионом по информатике
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нурасыл Аманалы
11:03, Сегодня
Успех в борьбе: казах Нурасыл Аманалы победил соперника из Монголии на "Улан-Батор Оупен"
Женская сборная Казахстана по футболу представила новые комплекты формы
10:36, Сегодня
Женская сборная Казахстана по футболу представила новые комплекты формы
Сергей Павлович
10:20, Сегодня
Эпатажный американец Хокит ответил на вызов российского нокаутёра Павловича
Султан Асетулы
09:59, Сегодня
Казахстанский борец Султан Асетулы потерпел сокрушительное поражение на элитном турнире
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: