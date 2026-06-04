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Наука и технологии

Избежать проблем с сердцем и улучшить обмен веществ поможет популярный овощ – ученые

Избежать проблем с сердцем и улучшить обмен веществ поможет популярный овощ, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 20:40 Фото: magnific
Томаты и блюда на их основе полезны для здоровья сердца и метаболизма. К такому выводу пришли иностранные ученые, сообщает Zakon.kz.

Научную работу опубликовал портал RSC Publishing. Авторы проанализировали 47 исследований, включая 11 клинических испытаний.

Выяснилось: томаты не приводят к значительному снижению веса человека, однако способствуют уменьшению окружности талии – в среднем примерно на 1,15 сантиметра.

Ученые уверены: томат – настоящий кладезь полезных веществ, в его составе имеются каротиноиды, полифенолы и разные витамины. Экспериментально доказано, что сок помидоров снижает воспаление, ускоряет обмен жиров и глюкозы.

Исследователи призывают не рассматривать томаты как средство для похудения. Привычные казахстанцам помидоры являются полезной частью рациона, поддерживают метаболизм и снижают риск развития ожирения.

Но переедать этот овощ вредно. А людям с некоторыми заболеваниями он и вовсе противопоказан.

Ранее мы писали, из каких стран к нам доставляют овощи и фрукты и что с ними происходит по дороге.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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