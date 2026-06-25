Один из самых популярных напитков может нарушать обмен веществ – врач

Магазинные фруктовые соки могут оказаться не таким полезным продуктом, как принято считать, сообщает Zakon.kz.

Для некоторых категорий людей их регулярное употребление способно негативно сказаться на здоровье, рассказал aif.ru врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

По словам специалиста, основная проблема таких напитков заключается в высоком содержании простых сахаров. Особенно осторожными с ними следует быть людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, гестационным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена.

"Фруктовые соки – это напитки, богатые простыми сахарами. Простые сахара крайне негативно влияют на углеводный обмен", – отметил Поляков.

Эксперт подчеркнул, что опасность связана не с фруктовым происхождением напитка, а с количеством сахара, которое может содержаться в одной упаковке. Кроме того, врач рекомендовал внимательно изучать состав продукции перед покупкой.

По его словам, надписи на упаковке не всегда полностью отражают реальные ингредиенты напитка. Некоторые сокосодержащие продукты изготавливаются из более доступного сырья, а характерный вкус и аромат получают за счет дополнительных компонентов.

В связи с этим специалист посоветовал потребителям обращать особое внимание на состав и содержание сахара, чтобы сделать более осознанный выбор.

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