#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Один из самых популярных напитков может нарушать обмен веществ – врач

пакетированые и натуральные соки, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 18:16 Фото: magnific
Магазинные фруктовые соки могут оказаться не таким полезным продуктом, как принято считать, сообщает Zakon.kz.

Для некоторых категорий людей их регулярное употребление способно негативно сказаться на здоровье, рассказал aif.ru врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

По словам специалиста, основная проблема таких напитков заключается в высоком содержании простых сахаров. Особенно осторожными с ними следует быть людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, гестационным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена.

"Фруктовые соки – это напитки, богатые простыми сахарами. Простые сахара крайне негативно влияют на углеводный обмен", – отметил Поляков.

Эксперт подчеркнул, что опасность связана не с фруктовым происхождением напитка, а с количеством сахара, которое может содержаться в одной упаковке. Кроме того, врач рекомендовал внимательно изучать состав продукции перед покупкой.

По его словам, надписи на упаковке не всегда полностью отражают реальные ингредиенты напитка. Некоторые сокосодержащие продукты изготавливаются из более доступного сырья, а характерный вкус и аромат получают за счет дополнительных компонентов.

В связи с этим специалист посоветовал потребителям обращать особое внимание на состав и содержание сахара, чтобы сделать более осознанный выбор.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы сообщали, какой шоколад можно есть без вреда для здоровья.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
ход-доги
18:35, Сегодня
Врач назвала самые опасные летние перекусы
Избежать проблем с сердцем и улучшить обмен веществ поможет популярный овощ
20:40, 04 июня 2026
Избежать проблем с сердцем и улучшить обмен веществ поможет популярный овощ – ученые
Кефир – польза и вред самого популярного напитка
16:51, 08 мая 2024
Кефир – польза и вред самого популярного напитка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
19:25, Сегодня
Узбекистанская теннисистка Полина Кудерметова пробились в основную сетку "Уимблдона"
Тимофей Скатов
19:21, Сегодня
Тимофей Скатов не смог выйти в основную сетку "Уимблдона-2026"
Фото: ФК &quot;Туран&quot;
18:48, Сегодня
"Туран" разгромил "Елимай М" в матче Первой лиги
Фото: instagram/david_epton
18:17, Сегодня
"Каспий" объявил о подписании ганского полузащитника Эптона
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: