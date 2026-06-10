Астронавты на МКС увидели 16 восходов солнца в сутки, но им важен только один

На высоте примерно 400 километров Международная космическая станция движется со скоростью около 28 тыс. км в час, что составляет примерно один полный оборот вокруг Земли за девяносто минут, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Space Daily, таким образом экипаж станции за сутки переживает 16 восходов и 16 закатов солнца. По оценкам НАСА, эта цифра встречается почти во всех написанных текстах о жизни на орбите. При этом 16 восходов солнца происходят за окнами, а не по часам экипажа.

Период обращения не является особенностью конструкции станции. Он зависит от высоты ее полета. Для любого объекта, вращающегося вокруг Земли, скорость, необходимая для удержания на орбите, и время, необходимое для совершения одного оборота, определяются высотой. На более низких орбитах скорость ниже, на более высоких – ниже.

Спутник на геостационарной орбите, на высоте около 36 тыс. километров, совершает полный оборот за 24 часа, поэтому кажется, что он зависает над одной точкой на Земле.

Станция расположена гораздо ниже, поэтому ей приходится двигаться намного быстрее, чтобы оставаться в воздухе, и, как следствие, она совершает гораздо более частые обороты. На этой высоте период обращения составляет примерно девяносто-девяносто три минуты; Европейское космическое агентство указывает скорость 28 800 км в час и период обращения в девяносто две минуты.

Если использовать более точное значение – примерно 92-93 минуты, то арифметические вычисления дают результат, близкий к 15,5 виткам в сутки. В общедоступной версии это число округлено до 16.

Каждый виток перемещает станцию ​​с освещенной Солнцем стороны планеты в тень Земли и обратно, и именно в этом месте происходят восходы и закаты солнца. Таким образом, цифра 16 описывает вид из купола, застекленного наблюдательного модуля станции.

Сутки экипажа длятся 24 часа: запланированный подъем, рабочий день, посвященный экспериментам и техническому обслуживанию, прием пищи, физические упражнения и период сна около восьми с половиной часов.

Для поддержания этого графика требуются инженерные решения. НАСА оснастило станцию ​​регулируемым светодиодным освещением, предназначенным для поддержания цикла сна экипажа, изменяя яркость и цвет в течение дня. Экипаж придерживается своего расписания, игнорируя все эти восходы.

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