Крупный лесной пожар в "Семей орманы": что известно к этому часу

В Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана предоставили информацию о пожаре в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай, сообщает Zakon.kz.

Ранее в МЧС объявили о локализации крупного лесного пожара в ГЛПР "Семей орманы".

"Крупный лесной пожар, возникший 16 июля 2026 года, локализован 18 июля в 09:45. В ликвидации лесного пожара были задействованы сотрудники государственных лесных природных резерватов "Семей орманы" и "Ертіс орманы", подведомственных Комитету лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, силы и средства РГП "Казавиалесоохрана", а также подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Комитета национальной безопасности и местных исполнительных органов", – уточнили в пресс-службе МЭПР РК в субботу.

Всего, по данным Минэкологии, к тушению пожара были привлечены 769 человек, 191 единица наземной техники и 8 вертолетов.

С начала тушения авиацией выполнено 319 сбросов воды, на очаг пожара доставлено 709 тонн воды.

16 июля 2026 года в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай вспыхнул пожар. Возгорание было зарегистрировано в 09:45 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала. К тушению лесного пожара в "Семей орманы" привлекли авиацию МЧС, Минобороны и КНБ.

Сотрудники полиции области Абай эвакуировали 190 детей и 20 работников детского лагеря "DosbolLike", расположенного вблизи ГЛПР "Семей орманы".

Позднее Олжас Бектенов поручил министру по ЧС Чингису Аринову и министру экологии и природных ресурсов Ерлану Нысанбаеву незамедлительно направиться в область Абай для координации работ по ликвидации лесного пожара на территории "Семей орманы". Премьер-министр также поручил усилить меры для оперативного предотвращения огня и защиты ближайших населенных пунктов.

К тушению крупного лесного пожара в "Семей орманы" подключились военнослужащие Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.