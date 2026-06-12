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Наука и технологии

Ученые собираются распылить химикаты в космосе, чтобы защитить планету от Солнца

Солнце и Земля, мрак, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 06:25 Фото: magnific
Исследователи во главе с Брайаном Уолшем из Бостонского университета (США) предложили смелую концепцию под названием StormWall, которая могла бы защитить нас от мощных солнечных бурь путем искусственного усиления магнитосферы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Descopera.ro, сейчас, когда к Земле приближаются мощные солнечные бури, человечество в основном полагается на прогнозирование этих событий и подготовку к их последствиям.

Магнитосфера считается естественным магнитным щитом планеты. Она действует как первая линия защиты, отклоняя большую часть заряженных частиц от Солнца, но она не может полностью остановить их в случае самых интенсивных извержений.

Новая концепция предполагает активный подход. StormWall будет использовать флот из шести космических аппаратов, размещенных на геостационарной орбите, каждый из которых будет нести вещества, такие как барий, литий, натрий или кальций, хранящиеся в твердом или жидком состоянии и выпускаемые по команде.

При обнаружении опасной солнечной бури эти материалы будут выпущены в космос, где они будут быстро ионизированы солнечным светом, превращаясь в облако электрически заряженной плазмы.

Это плазменное облако будет направлено к краю магнитосферы, обращенной к Солнцу, где оно утолщит эту пограничную зону между Землей и солнечным ветром. По словам исследователей, добавление массы в эту критическую область может замедлить процесс магнитного пересоединения – явления, при котором магнитные поля солнечного ветра временно соединяются с магнитным полем Земли и позволяют солнечной энергии проникать в окрестности планеты, вызывая геомагнитные бури.

Результаты моделирования, проведенного командой, показывают, что система не сможет полностью устранить геомагнитную бурю, но сможет снизить ее интенсивность более чем на 50%. В компьютерных тестах, включая моделирование крупного геомагнитного события в мае 2024 года, StormWall продемонстрировала значительное снижение последствий, нарушая поток энергии на границе магнитосферы и заставляя часть солнечной энергии отводиться вокруг Земли.

По мнению Уолша, эта идея противоречит традиционному представлению о том, что человечество ничего не может сделать, кроме как терпеть последствия солнечной активности.

Он утверждает, что с физической точки зрения вмешательство возможно, а необходимое количество материала и существующие возможности запуска уже достижимы.

Для работы системы потребуется количество материала, эквивалентное загрузке примерно двенадцати нефтяных танкеров. Однако существуют и важные ограничения: после высвобождения и превращения в плазму материал невозможно извлечь, что делает каждую миссию StormWall практически уникальной.

В исследовании также отмечается, что такое изменение космической среды необходимо тщательно оценивать, но риск долгосрочных последствий считается низким, поскольку плазма будет быстро рассеяна солнечным ветром в течение примерно шести часов, не попадая обратно в атмосферу Земли.

Ранее ученые сделали новое заявление о магнитных бурях, надвигающихся на Землю.

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Аксинья Титова
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