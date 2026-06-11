Ученые сделали новое заявление о магнитных бурях, надвигающихся на Землю

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН предоставили данные о космической погоде на четверг и сделали новое заявление о магнитных бурях, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, космическая погода 11 июня 2026 года – слабо возмущенная.

За прошедшие сутки:

Геомагнитная обстановка – спокойная.

Вспышечная активность – слабо повышенная.

Прогноз на сутки:

Геомагнитная обстановка – спокойная.

Вспышечная активность – слабо повышенная.

"На данный момент месяц проходит довольно спокойно. Из 10 первых дней июня 2 дня окрашены в красный цвет, а остальные 8 в зеленый, что в целом, неплохая статистика. В истории бывало и такое – тоже июнь месяц, но 2003 года. Испортят статистику, скорее всего, следующие двое суток, с 12 по 13 июня". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По словам ученых, изменение геомагнитной обстановки из-за корональной дыры (на снимке ниже) "прогнозировалось на эти дни уже давно, но к ним, скорее всего, теперь добавится еще и слабый выброс плазмы от длительной вспышки, произошедшей сегодня утром, который, согласно оценкам, придет к Земле 13-го числа".

"И то и другое событие по отдельности не выглядят впечатляющими (дыра средняя, а выброс слабый), но в сумме на бури хотя бы уровня G1 должно хватить. Глобально картину на Солнце это, впрочем, не меняет. Звезда спокойная, отдыхает. Вообще, хотя это и совершенно не научно, за последние годы сходу не вспоминается активного лета. Все как-то больше осенью и зимой". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ранее ученые спрогнозировали сильную магнитную бурю на Земле 8 июня 2026 года.