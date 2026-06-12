Ученые показали, как солнечные батареи за 5 лет могут радикально изменить землю под собой

Солнечные электростанции традиционно считаются "мертвыми зонами" для природы – голый гравий, жара и тишина. Но исследователи, наблюдавшие за двумя фермами в Миннесоте (США), доказали другое, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Puls, в ходе эксперимента панели подняли выше земли, а пространство под ними и между рядами засеяли местными травами и дикими цветами. Каждый сезон исследователи возвращались и считали насекомых – и каждый сезон цифры росли.

За пять лет количество насекомых на обеих фермах утроилось. Земля, которую планировали оставить пустой, была окружена жизнью. Особенно показательна ситуация с пчелами.

Они годами исчезают по всему миру из-за уничтожения лугов и диких уголков, но именно под солнечными панелями они не просто выжили, но и активно размножились.

Еще один интересный факт – Земля с местными растениями требует значительно меньше кошения и ухода, чем обычный газон. По их подсчетам, это может перекрыть дополнительные расходы на поднятие панелей выше земли. Исследователи показали, как легко можно превратить землю в живой луг, который одновременно производит электричество.

Ранее мы писали о том, как солнечные электростанции в Тибете неожиданно повлияли на местных жителей и природу.