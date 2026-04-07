Гигантскую солнечную батарею строят в горах Китая

В Сицзанском автономном районе Китая стартовало строительство масштабного объекта возобновляемой энергетики. Проект реализуется в уезде Дангсюн на высоте 4550 м над уровнем моря и станет самой высокогорной солнечной тепловой электростанцией в мире, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CGTN, в отличие от традиционных солнечных панелей, здесь применяется технология концентрированной солнечной энергии. Специальные зеркала фокусируют солнечный свет на трубах с теплоносителем, который нагревает резервуары с расплавленной солью. Такая система позволяет накапливать тепло и вырабатывать электроэнергию даже после захода солнца – до шести часов.

Строительство ведется в сложных условиях высокогорья, где разреженный воздух и резкие перепады температур. Для работников оборудованы жилые помещения с подачей кислорода и системы восстановления.

Проект также учитывает интересы местных жителей: солнечные установки размещены таким образом, чтобы под ними можно было продолжать выпас скота.

Ожидается, что после запуска в 2027 году станция будет ежегодно вырабатывать около 719 млн кВт/ч электроэнергии. Это позволит существенно сократить использование угля и снизить выбросы углекислого газа.

Ранее сообщалось, что пожары затронули несколько ключевых объектов электроснабжения во Франции.