Ученые показали необычные процессы на Солнце и предупредили о возможном ударе по Земле
Фото: Telegram/lpixras
На Солнце появились сразу два крупных активных центра. Об этом сегодня, 29 июня 2026 года, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее видео двух интересных моментов было опубликовано в Telegram-канале лаборатории:
- Первый – появление прямо на глазах второй активной области к северу от экватора.
- Второй, еще более впечатляющий (как для ученого) – распад пятна в центре Солнца в первой половине видео. Монолитная структура размером больше чем планета Юпитер распадается на куски и "тонет" в солнечном океане.
"В общем на Землю в данный момент смотрят сразу 2 орудия крупных активных центра, нижний из которых остается самым большим в этом году. Практически любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие 2-3 суток приведет к фронтальному удару по Земле. Пока обе области молчат".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
Ранее сообщалось, что на Солнце появилась крупнейшая активная область 2026 года.
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