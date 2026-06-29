Ученые показали необычные процессы на Солнце и предупредили о возможном ударе по Земле

Фото: Telegram/lpixras

На Солнце появились сразу два крупных активных центра. Об этом сегодня, 29 июня 2026 года, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео двух интересных моментов было опубликовано в Telegram-канале лаборатории: Первый – появление прямо на глазах второй активной области к северу от экватора.

Второй, еще более впечатляющий (как для ученого) – распад пятна в центре Солнца в первой половине видео. Монолитная структура размером больше чем планета Юпитер распадается на куски и "тонет" в солнечном океане. "В общем на Землю в данный момент смотрят сразу 2 орудия крупных активных центра, нижний из которых остается самым большим в этом году. Практически любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие 2-3 суток приведет к фронтальному удару по Земле. Пока обе области молчат". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Ранее сообщалось, что на Солнце появилась крупнейшая активная область 2026 года.

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