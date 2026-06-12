Признаки слежки через веб-камеру: как понять, что за вами наблюдают

В эпоху удаленной работы и онлайн-общения веб-камера стала привычной частью ноутбуков и компьютеров. Однако злоумышленники могут использовать вредоносное программное обеспечение и получить доступ к устройству для скрытого наблюдения. Как это понять – в материале Zakon.kz.

Эксперты отмечают, что одним из самых заметных признаков несанкционированного доступа может стать неожиданное включение индикатора веб-камеры. Если лампочка активности загорается без запуска видеозвонков или приложений, использующих камеру, это может свидетельствовать о подозрительной активности, пишет технологическое издание, пишет технологическое издание BGR.

Еще один тревожный сигнал – необычное поведение компьютера. Речь идет о резком снижении производительности, повышенной нагрузке на систему или быстром разряде аккумулятора. Подобные признаки могут указывать на работу вредоносных программ в фоновом режиме.

Специалисты также советуют регулярно проверять список приложений, имеющих доступ к камере. В операционных системах Windows и macOS можно увидеть, какие программы недавно использовали веб-камеру. Если среди них обнаружатся неизвестные приложения, стоит провести дополнительную проверку устройства.

Для повышения безопасности рекомендуется устанавливать обновления операционной системы и антивирусного ПО, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, а также ограничивать доступ программ к камере только при необходимости.

Кроме того, многие эксперты считают самым надежным способом защиты физическое закрытие объектива веб-камеры специальной шторкой или наклейкой, когда устройство не используется. Даже если злоумышленнику удастся получить доступ к камере, он не сможет увидеть происходящее перед объективом.

По словам специалистов, вероятность стать жертвой подобной слежки невысока, однако базовые меры цифровой безопасности помогут свести риски к минимуму и сохранить конфиденциальность личной жизни.

Ранее ученые показали, как солнечные батареи за 5 лет могут радикально изменить землю под собой.