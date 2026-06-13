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Наука и технологии

Рабочие чистили реку от ила и нашли заряженное оружие, которому более 250 лет

Пушки, дорога, авто, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 08:55 Фото: Саваннский округ, Инженерный корпус армии США
Рабочие, занимавшиеся дноуглубительными работами в реке Саванна (США), обнаружили 19 пушек, находившихся под водой со времен Войны за независимость, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Smithsonian Magazine, многовековые артефакты извлекли из речного дна в период с 2021 по 2022 год. Специалисты потратили несколько лет на тщательную реставрацию 17 из них.

Во время работ по углублению участка реки Саванна рабочие использовали земснаряд с грейферным ковшом для сбора ила. Однажды, когда машина поднялась из воды, она тащила за собой покрытую ржавчиной пушку, которой уже несколько столетий.

Вскоре после этого со дна реки появились еще две пушки. К следующему году рабочие извлекли 19 таких орудий. Каждое весило более 453 кг.

Сначала археологи предположили, что они относятся к затонувшему неподалеку кораблю времен Гражданской войны, но вскоре поняли, что артефакты еще старше. Оружие датируется временами Войны за независимость и находилось под водой более двух столетий.

С тех пор специалисты из Техасского университета A&M тщательно реставрируют 17 пушек. 2 июля они будут впервые представлены публике в Историческом музее Саванны.

Некоторые из пушек были все еще были заряжены, что указывало на то, что они находились на борту быстро затонувшего корабля. Возможно, предполагали историки, это был HMS Rose, британский корабль, затопленный в 1779 году. Но они быстро поняли, что Rose затонул выше по течению, и артиллерии на борту не было. Затем они определили, что пушки могли быть с HMS Savannah, другого британского корабля, затонувшего примерно в то же время.

Британская оккупация Саванны началась в конце 1778 года. Следующей осенью патриоты – с помощью французов – задумали вернуть контроль над территорией. Когда британцы увидели приближающиеся к побережью Джорджии французские войска, они затопили несколько своих кораблей, чтобы преградить им путь, в том числе и HMS Savannah.

Ранее сообщалось, что в гробнице Тутанхамона нашли 3000-летний мед, который до сих пор можно есть.

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Аксинья Титова
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