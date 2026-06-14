Кипяток застыл в воздухе: летом 1983 года в Антарктиде зафиксировали самый экстремальный мороз в истории

Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле, составила минус 89,2 градуса Цельсия. Она была измерена на исследовательской станции "Восток" в Антарктиде 21 июля 1983 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Space Daily, это настолько низкая температура, что чашка кипятка, брошенная в воздух, замерзает, не успев упасть на землю, выдыхаемый воздух слышно кристаллизуется в ледяной туман, а сталь становится настолько хрупкой, что разбивается при ударе.

Тринадцать человек, зимовавших на советской исследовательской станции "Восток" в июле 1983 года, в течение десяти дней наблюдали за неуклонным падением температуры. По меркам типичного июля на "Востоке", похолодание было необычным, но еще не экстраординарным.

Станция расположена на высоте 3488 метров над уровнем моря на восточно-антарктическом ледяном щите, более чем в 1000 километрах от ближайшего побережья, в регионе, который не получает прямого солнечного света примерно четыре месяца в году. Средняя температура в июле на станции колеблется около минус 65 градусов Цельсия.

В 02:45 по всемирному времени 21 июля температура достигла минус 89,2 градуса Цельсия – минус 128,6 градуса Фаренгейта, или 184 кельвина – и была официально зарегистрирована в метеорологическом журнале станции.

За более чем 40 лет последующих наблюдений этот показатель не был превзойден. Согласно справочнику Britannica о самых низких температурах, когда-либо зарегистрированных на Земле, измерение на станции "Восток" остается официальным мировым рекордом самой низкой естественной температуры воздуха, когда-либо измеренной непосредственно на уровне земли.

С тех пор спутники фиксировали более низкие температуры поверхности – на основе спутниковых данных в августе 2010 года на хребте между куполами Аргус и Фудзи было получено показание приблизительно минус 98 градусов Цельсия, – но спутниковые измерения температуры поверхности не могут быть напрямую сопоставлены с наземными измерениями температуры воздуха, и Всемирная метеорологическая организация продолжает признавать измерение на станции "Восток" 1983 года в качестве эталонного рекорда.

Конкретные атмосферные условия, которые привели к рекордной температуре на станции Восток в 1983 году, стали предметом детального научного анализа спустя десятилетия после события.

Согласно статье Джона Тернера и его коллег из Британской антарктической службы, опубликованной в 2009 году в журнале Journal of Geophysical Research , для установления рекордной температуры должны были совпасть пять конкретных условий.

Во-первых, температура в ядре среднетропосферного полярного вихря была близка к рекордно низкой.

Во-вторых, центр вихря необычно приблизился к станции Восток.

В-третьих, вокруг станции в течение примерно недели сохранялась почти круговая схема ветрового потока, препятствующая проникновению более теплых воздушных масс из более низких широт в этот район.

В-четвертых, скорость приземного ветра была низкой для этого места, что уменьшило турбулентное перемешивание немного более теплого воздуха из верхних слоев к поверхности.

В-пятых, над станцией в течение всего семидневного периода не было облачного покрова или даже алмазной пыли – крошечных взвешенных кристаллов льда, которые иногда удерживают тепло, – что позволило максимально увеличить радиационную потерю тепла в космос.

Именно сочетание всех пяти условий на протяжении всего периода наблюдений позволило установить рекорд.

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