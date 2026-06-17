Ученые нашли следы древней космической катастрофы на дне Тихого океана

Исследователи обнаружили в океанических отложениях изотоп плутония-244 – редкий элемент, который мог появиться после редкого космического события, произошедшего более 100 млн лет назад. К такому выводу пришла международная группа ученых, сообщает Zakon.kz.

Особенность плутония-244 заключается в том, что его период полураспада составляет около 81 млн лет. Это означает, что весь плутоний, присутствовавший на Земле во время формирования Солнечной системы, давно должен был распасться, пишет журнал Nature Astronomy.



Ученые проверили версию о связи находки с недавними взрывами сверхновых, однако подтверждения этой гипотезы не получили.

"Наиболее вероятным источником плутония стало древнее и крайне редкое событие, например столкновение нейтронных звезд. Не исключено, что Земля до сих пор движется через облако вещества, оставшееся после этой космической катастрофы", – считают авторы исследования.

Ранее сообщалось, что российские ученые пришли к неутешительному прогнозу о том, что микрофрагменты космического мусора могут изменить климат Земли.