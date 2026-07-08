Ученые изучили зубы древних майя и пришли к поразительному выводу

Древние майя, жившие 2000 лет назад, имели доступ к невероятно передовым методам стоматологии. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие зуб, заполненный нефритом, сообщает Zakon.kz.

На протяжении десятилетий считалось, что украшение зубов у майя нефритом и другими драгоценными минералами осуществлялось исключительно в эстетических целях. Но недавние научные данные свидетельствуют о том, что эти процедуры также имели пользу для здоровья, пишет National Geographic.

Майя прорезали в зубах небольшие отверстия и вставляли камни. Новый анализ зуба с нефритовой инкрустацией предоставил одни из самых убедительных на сегодняшний день доказательств того, что майя украшали свои зубы декоративными решетками не только из-за моды или ритуальных соображений, но, возможно, и для облегчения боли и дискомфорта.

Большинство вставок на зубах майя изготовлены из жадеита (полудрагоценный минерал, силикат натрия и алюминия, известный своей исключительной прочностью и термостойкостью), но некоторые – из пирита, минерала, обычно называемого "золотом дураков ". В других зубах камней не находили, но находили черный цемент, обычно используемый для крепления ювелирных изделий. Состав этого цемента позволяет предположить, что практика стоматологии у майя могла быть связана не только с эстетикой и роскошью. Исследователи обнаружили в этих герметиках следы фосфатов, кальция, растительных масел, в том числе цветочных, а иногда и битума.

"Некоторые из этих герметиков превосходят материалы, используемые в современных зубных пломбах", – говорит один из соавторов исследования.

Он отмечает, что современные пломбы могут выпадать при жизни пациента, в то время как описанные вкладки выдержали испытание временем, сохраняясь на протяжении столетий, даже более тысячелетия, после смерти человека.

"Эти герметики, вероятно, также обладали антисептическими свойствами ", – добавил другой автор.

Команда обнаружила меньше признаков вторичного кариеса вокруг этих вложений и в целом более низкую частоту кариеса в зубах таких людей.

Все обнаруженные до настоящего времени зубы майя, инкрустированные драгоценными камнями, были передними. Однако этот новый случай уникален тем, что представляет собой единственный известный исследователям пример видоизмененного коренного зуба.

При этом исследователей удивила точность процедуры.

"Древний специалист, который вставил нефрит в коренной зуб, выполнил эту процедуру, когда пациент был еще жив", – отметили они.

Используя 3D-томографию, исследовательская группа заглянула внутрь зуба, и вкладка показала признаки кальцификации, произошедшей после ее установки. Это доказывает, что вкладка была установлена ​​при жизни.

Дальнейший анализ с помощью электронного микроскопа выявил уровень точности, продемонстрированный дантистом майя. На коренном зубе видны закругленные следы, указывающие на использование какого-то примитивного сверла. При этом точного объяснения тому, как майя выполняли такие процедуры, у археологов нет – не было найдено подобного инструмента во время раскопок.

Точность многих вставок также свидетельствует о мастерстве, сравнимом с тонкой ювелирной работой.

"Некоторые из этих вставок настолько точны, что при их вставке в зуб слышен характерный щелчок", – говорится в исследовании. В конечном итоге, как отмечают его авторы, этот зуб уникален, и его происхождение остается неясным.

Открытие предполагает, что у древних майя, возможно, был кто-то, к кому они могли обратиться за помощью в сохранении своих зубов.

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