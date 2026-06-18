Диагностика стала в 4 раза быстрее: Токаев рассказал о прорыве в медицине Казахстана

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 18 июня 2026 года в Акорде на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника, рассказал о прорыве в медицине, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что Казахстан начал активно внедрять передовые технологии во все сферы деятельности, включая медицину. "Это веление времени. Не будет преувеличением сказать, что эта инициатива придала новый импульс развитию отечественного здравоохранения. Благодаря применению цифровых технологий время диагностики сократилось в четыре раза, уровень выявления злокачественных опухолей увеличился на 30%. Технологии искусственного интеллекта стали помощниками врачам при принятии сложных клинических решений. Сегодня более 1800 медицинских учреждений в стране перешли в цифровой формат". Касым-Жомарт Токаев Глава государства подчеркнул, что интеграция информационных систем позволила снизить административные издержки до 40%. "Мы непременно продолжим работу в данном направлении". Касым-Жомарт Токаев Ранее президент рассказал о поэтапном повышении зарплат медработников.

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