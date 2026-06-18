Медицинский университет Астана назовут в честь ученого Торегельды Шарманова – Токаев

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Выступая 18 июня 2026 года в Акорде на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о модернизации системы медицинского образования, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, последовательная модернизация системы медицинского образования имеет "стратегическое значение для будущего страны и сохранения здоровья нации". "Отрадно, что профильные вузы трансформируются из классических учебных заведений в мощные центры науки и высоких технологий. Совершенствуется образовательный процесс, расширяются методы клинического обучения. Интернатура становится полноценным этапом профессиональной подготовки. Теперь ее выпускники будут выходить в практику полностью самостоятельными врачами базового профиля". Касым-Жомарт Токаев Глава государства считает "важным поддержать дальнейшее укрепление ведущих медицинских вузов страны, которые стали кузницей кадров новой формации". Также президент приветствовал инициативу о присвоении имен выдающихся деятелей медицины профильным вузам. "Одним из признанных субъектов отечественной высшей школы стал "Медицинский университет Астана", успешно развивающий цифровое здравоохранение и биомедицину. С учетом очевидных достижений данного вуза, он по мнению правительства, заслуживает присуждения самого высокого статуса – Национального. Поддерживаю данное предложение". Касым-Жомарт Токаев Будет также уместно и символично, как отметил глава государства, дать столичному университету имя выдающегося ученого и родоначальника отечественной нутрициологии и профилактической медицины, обладателя высшей степени отличия – звания Қазақстанның Еңбек Ері Торегельды Шарманова. "Поддерживаю инициативу правительства и медицинской общественности назвать Карагандинский медицинский университет именем его основателя и многолетнего руководителя Петра Моисеевича Поспелова. В преддверии 125-летнего юбилея этого легендарного организатора знаменитой карагандинской медицинской школы такое решение станет актом подлинной исторической справедливости". Касым-Жомарт Токаев Ранее президент рассказал о поэтапном повышении зарплат медработников.

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