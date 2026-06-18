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Общество

"Выделено 33 млрд тенге": Токаев рассказал о поэтапном повышении зарплат медработников

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 12:47 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 18 июня 2026 года в Акорде на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника, рассказал о мерах социальной поддержки медицинских работников, сообщает Zakon.kz.

В целом, как отметил президент, государство наряду с обеспечением правовой защиты медицинских работников уделяет большое внимание улучшению их социального положения.

"За последние три года объем государственной поддержки специалистов отрасли увеличился в 7 раз. Поэтапно повышается заработная плата медицинских работников. Только в текущем году на эти цели из бюджета было выделено 33 млрд тенге".Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, реализация данных инициатив позволила стабилизировать кадровый состав системы здравоохранения.

"Кроме того, особая поддержка в виде единовременных выплат оказывается врачам, работающим в отдаленных сельских населенных пунктах. Так, в прошлом году 530 специалистам было выделено в общей сложности 4,5 млрд тенге".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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