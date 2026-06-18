"Выделено 33 млрд тенге": Токаев рассказал о поэтапном повышении зарплат медработников

Фото: Zakon.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 18 июня 2026 года в Акорде на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника, рассказал о мерах социальной поддержки медицинских работников, сообщает Zakon.kz.

В целом, как отметил президент, государство наряду с обеспечением правовой защиты медицинских работников уделяет большое внимание улучшению их социального положения. "За последние три года объем государственной поддержки специалистов отрасли увеличился в 7 раз. Поэтапно повышается заработная плата медицинских работников. Только в текущем году на эти цели из бюджета было выделено 33 млрд тенге". Касым-Жомарт Токаев По словам главы государства, реализация данных инициатив позволила стабилизировать кадровый состав системы здравоохранения. "Кроме того, особая поддержка в виде единовременных выплат оказывается врачам, работающим в отдаленных сельских населенных пунктах. Так, в прошлом году 530 специалистам было выделено в общей сложности 4,5 млрд тенге". Касым-Жомарт Токаев Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

Поделитесь новостью