Ученым удалось "заглянуть в будущее" и назвать дату смерти Земли

Благодаря телескопу Джеймса Уэбба ученым из Великобритании удалось заглянуть в далекое будущее и увидеть, что произойдет, когда Солнце исчерпает водородное топливо и начнет умирать, сообщает Zakon.kz.

Исследователи рисуют картину гибели Солнечной системы: примерно через 5 миллиардов лет Солнце исчерпает запасы водородного топлива в своем ядре, начнет стремительно расширяться и превратится в красного гиганта, увеличившись более чем в 100 раз по сравнению с нынешними размерами. На этом этапе Меркурий и Венера неизбежно будут поглощены звездой, и Земля разделит их участь. После фазы красного гиганта Солнце сбросит внешние слои и завершит свой жизненный цикл в виде белого карлика – плотного, но уже не излучающего прежнего тепла звезды, пишет МК.

Ключевым объектом исследования стала экзопланета WD 1856 b – газовый гигант размером примерно с Юпитер, вращающийся вокруг белого карлика WD 1856+534 на расстоянии около 80 световых лет от Земли. Ее обнаружили еще в 2020 году с помощью спутника TESS и телескопа "Спитцер", но только наблюдения космического телескопа Джеймса Уэбба позволили по-настоящему раскрыть ее тайны.

Уникальность WD 1856 b заключается не только в ее размерах (она в 7 раз больше своей звезды), но и в чрезвычайно близкой орбите – планета находится в 50 раз ближе к белому карлику, чем Земля к Солнцу. По словам астронома Райана Макдональда, если бы WD 1856 b изначально располагалась на такой дистанции, она была бы уничтожена еще на стадии красного гиганта, когда звезда расширялась. Значит, планета каким‑то образом пережила гибель своей звезды и позже мигрировала на нынешнюю орбиту.

Во время так называемого скользящего транзита, когда верхняя часть планеты лишь частично перекрывает звезду, телескоп Уэбба смог собрать ценные данные. Ученые измерили массу WD 1856 b, которая оказалась в диапазоне от 4 до 11 масс Юпитера, а также зафиксировали ее температуру – около 126 градусов Цельсия. Это примерно на 240 градусов выше, чем можно было бы ожидать, если бы единственным источником нагрева был свет белого карлика. Исследователи пришли к выводу, что избыточное тепло – это остаточная энергия, сохранившаяся либо со времен поглощения звездой внешних слоев, либо в результате внутренней миграции планеты на близкую орбиту. Анализ света, проходящего через атмосферу экзопланеты, дополнительно позволил изучить ее химический состав и лучше понять физические процессы, происходящие с планетой после смерти ее звезды.

Хотя судьба Меркурия, Венеры и Земли представляется ученым достаточно ясной, остается множество неопределенностей относительно более удаленных планет, прежде всего газовых гигантов вроде Юпитера и Сатурна. Они, состоящие преимущественно из водорода и гелия, могут вести себя иначе и сумеют пережить фазу красного гиганта и продолжить свое существование на новых орбитах вокруг белого карлика, подобно WD 1856 b.

Макдональд подчеркивает, что использование телескопов обычно ассоциируется с изучением прошлого Вселенной, но в данном случае наука впервые получила шанс буквально заглянуть вперед – в далекое будущее, где наша Солнечная система будет выглядеть совершенно иначе.

Все эти процессы – в далеком будущем. А пока Солнце посылает в сторону Земли волны плазмы, вызывая магнитные бури.