Ученые выяснили, что делает совместную жизнь счастливее
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Исследователи из Берлинского университета имени Гумбольдта выяснили, что пары, которые одинаково воспринимают начало совместной жизни, чаще остаются довольны отношениями и легче проходят этап адаптации, сообщает Zakon.kz.
В исследовании приняли участие 200 пар, которые недавно начали жить вместе. Участники дважды проходили опросы – сразу после переезда и спустя шесть месяцев, результаты опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science.
Оказалось, что партнеры часто воспринимают этот этап похоже и довольно точно понимают эмоции друг друга. Чем сильнее совпадали их оценки происходящего, тем выше они оценивали свои отношения.
"Важным оказалось не только реальное сходство взглядов, но и само ощущение, что партнер разделяет твои чувства. Это тоже напрямую связано с более гармоничными отношениями", – пишет издание.
Теперь исследователи хотят выяснить, работает ли этот принцип в других важных жизненных ситуациях – например, после рождения ребенка или во время кризисов.
Ранее ученые выяснили, какая мысль чаще всего разрушает отношения.
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