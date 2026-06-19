Ученые выяснили, что делает совместную жизнь счастливее

Исследователи из Берлинского университета имени Гумбольдта выяснили, что пары, которые одинаково воспринимают начало совместной жизни, чаще остаются довольны отношениями и легче проходят этап адаптации, сообщает Zakon.kz.

В исследовании приняли участие 200 пар, которые недавно начали жить вместе. Участники дважды проходили опросы – сразу после переезда и спустя шесть месяцев, результаты опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science.

Оказалось, что партнеры часто воспринимают этот этап похоже и довольно точно понимают эмоции друг друга. Чем сильнее совпадали их оценки происходящего, тем выше они оценивали свои отношения.

"Важным оказалось не только реальное сходство взглядов, но и само ощущение, что партнер разделяет твои чувства. Это тоже напрямую связано с более гармоничными отношениями", – пишет издание.

Теперь исследователи хотят выяснить, работает ли этот принцип в других важных жизненных ситуациях – например, после рождения ребенка или во время кризисов.

Ранее ученые выяснили, какая мысль чаще всего разрушает отношения.

