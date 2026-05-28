Какая мысль чаще всего разрушает отношения

Каждый третий взрослый считает, что "согласился на меньшее" в нынешних отношениях. К такому выводу пришли специалисты компании MyIQ после опроса более 4 тыс. американцев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post со ссылкой на исследование, 33% респондентов признались, что пошли на компромисс со своими стандартами при выборе партнера. Еще 28% уверены, что это их партнер "согласился на меньшее" ради них.

Психолог Даниэль Роеске объяснила, что подобное чувство возникает, когда человек жертвует своими ценностями или эмоциональными потребностями ради сохранения отношений.

"Такая жертва создает постоянное ощущение, что чего-то важного не хватает, даже если отношения выглядят стабильными", – отметила эксперт.

Чаще всего сомнения в правильности выбора партнера испытывают люди в возрасте от 25 до 34 лет. При этом женщины признавались в этом чаще мужчин – 35% против 31%.

По словам Роеске, современные люди стали внимательнее относиться к своему эмоциональному состоянию и ожиданиям от отношений.





"Такие вопросы необязательно означают, что с отношениями что-то не так. Скорее, это признак самоанализа и оценки совместимости", – добавила психолог.

