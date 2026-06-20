#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

Одна из стран мира неожиданно сместилась на карте после мощного землетрясения

Япония из космоса, гора, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 06:08 Фото: ESA
Сейсмические волны от разрушительного землетрясения в Японии в 2011 году достигли ядра Земли и вернулись обратно, вызвав второе тектоническое смещение, которое сдвинуло страну на восток на расстояние до 6 миллиметров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interesting Engineering, новое зафиксированное событие произошло примерно через 16 минут после землетрясения магнитудой 9,0 в Тохоку-Оки, произошедшего у северо-восточного побережья Японии.

Исследователи говорят, что волны прошли примерно 5800 километров через планету, отразились от жидкого внешнего ядра Земли и вернулись на поверхность.

По всей видимости, возвращающиеся волны вызвали движение вдоль основных границ тектонических плит вокруг Японии, создав масштабное сейсмическое событие, которое оставалось незамеченным в течение многих лет.

Землетрясение Тохоку-Оки 2011 года входит в число самых мощных из когда-либо зарегистрированных. Наряду с вызванным им цунами, эта катастрофа унесла около 20 тыс. жизней и позволила собрать один из самых полных наборов данных о землетрясениях за всю историю наблюдений.

Ученым давно известно, что сейсмические волны могут распространяться по Земле и отражаться от глубоких внутренних структур. Однако это первый задокументированный случай, когда эти отраженные волны, по-видимому, вызвали тектонические сдвиги вблизи поверхности.

Исследователи утверждают, что это открытие подчеркивает, как много остается неизвестным о поведении крупных землетрясений и сложном взаимодействии сейсмических волн и тектонических плит.

Ранее выяснилось, почему гора в Турции более 2000 лет непрерывно охвачена пламенем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Стамбул, землетрясение
15:17, 23 апреля 2025
В Стамбуле произошло мощное землетрясение
Камчатка, смещение, землетрясение
14:20, 05 августа 2025
Камчатка "съехала" на два метра после мощнейшего землетрясения
Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки
19:43, 08 декабря 2025
Мощное землетрясение произошло в Японии: трехметровые цунами могут накрыть страну
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
05:58, Сегодня
Гейджи – о поединке с Топурией: Илия оказался в аду
Александр Овечкин
05:20, Сегодня
Стало известно, когда Александр Овечкин примет решение о своём будущем в НХЛ
ХК &quot;Номад&quot;
04:59, 20 июня 2026
"Номад" и "Торпедо" совершили обмен игроками
Иэн Гэрри
04:15, 20 июня 2026
Экс-боец UFC Харди оценил шансы Гэрри в поединке с Махачевым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: