Одна из стран мира неожиданно сместилась на карте после мощного землетрясения
Как пишет Interesting Engineering, новое зафиксированное событие произошло примерно через 16 минут после землетрясения магнитудой 9,0 в Тохоку-Оки, произошедшего у северо-восточного побережья Японии.
Исследователи говорят, что волны прошли примерно 5800 километров через планету, отразились от жидкого внешнего ядра Земли и вернулись на поверхность.
По всей видимости, возвращающиеся волны вызвали движение вдоль основных границ тектонических плит вокруг Японии, создав масштабное сейсмическое событие, которое оставалось незамеченным в течение многих лет.
Землетрясение Тохоку-Оки 2011 года входит в число самых мощных из когда-либо зарегистрированных. Наряду с вызванным им цунами, эта катастрофа унесла около 20 тыс. жизней и позволила собрать один из самых полных наборов данных о землетрясениях за всю историю наблюдений.
Ученым давно известно, что сейсмические волны могут распространяться по Земле и отражаться от глубоких внутренних структур. Однако это первый задокументированный случай, когда эти отраженные волны, по-видимому, вызвали тектонические сдвиги вблизи поверхности.
Исследователи утверждают, что это открытие подчеркивает, как много остается неизвестным о поведении крупных землетрясений и сложном взаимодействии сейсмических волн и тектонических плит.
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