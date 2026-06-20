Одна из стран мира неожиданно сместилась на карте после мощного землетрясения

Сейсмические волны от разрушительного землетрясения в Японии в 2011 году достигли ядра Земли и вернулись обратно, вызвав второе тектоническое смещение, которое сдвинуло страну на восток на расстояние до 6 миллиметров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interesting Engineering, новое зафиксированное событие произошло примерно через 16 минут после землетрясения магнитудой 9,0 в Тохоку-Оки, произошедшего у северо-восточного побережья Японии.

Исследователи говорят, что волны прошли примерно 5800 километров через планету, отразились от жидкого внешнего ядра Земли и вернулись на поверхность.

По всей видимости, возвращающиеся волны вызвали движение вдоль основных границ тектонических плит вокруг Японии, создав масштабное сейсмическое событие, которое оставалось незамеченным в течение многих лет.

Землетрясение Тохоку-Оки 2011 года входит в число самых мощных из когда-либо зарегистрированных. Наряду с вызванным им цунами, эта катастрофа унесла около 20 тыс. жизней и позволила собрать один из самых полных наборов данных о землетрясениях за всю историю наблюдений.

Ученым давно известно, что сейсмические волны могут распространяться по Земле и отражаться от глубоких внутренних структур. Однако это первый задокументированный случай, когда эти отраженные волны, по-видимому, вызвали тектонические сдвиги вблизи поверхности.

Исследователи утверждают, что это открытие подчеркивает, как много остается неизвестным о поведении крупных землетрясений и сложном взаимодействии сейсмических волн и тектонических плит.

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