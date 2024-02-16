Синоптики предупреждают: в трех городах страны ожидается повышенное загрязнение воздуха

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Синоптики предупреждают о высоком содержании вредных примесей в столице и двух городах Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

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