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Наука и технологии

Самая мощная за 2,5 недели вспышка произошла на Солнце: ученые сообщили подробности

Фото: unsplash , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 06:29 Фото: unsplash
На Солнце утром в воскресенье, 21 июня 2026 года, произошла самая мощная за последние две с половиной недели вспышка, передает Zakon.kz.

Об этом на своем сайте сообщил Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

"Последняя вспышка произошла сегодня в 05:46 – уровень M2.6 (сильная)", – заявили ученые, добавив, что явление стало наиболее мощным за последние 2,5 недели.

Вспышки делят на пять классов – A, B, C, M и X. Каждому из них соответствует свой уровень потока рентгеновского излучения, увеличивающийся десятикратно на каждом шаге. Вспышки классов A и B – наиболее слабые, класса X – экстремальные, способные вызывать масштабное отключение радиосвязи и полярные сияния.

Ранее землян предупредили о мощном геомагнитном шторме в течение всего месяца.

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Канат Болысбек
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