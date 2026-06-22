Самая мощная за 2,5 недели вспышка произошла на Солнце: ученые сообщили подробности

На Солнце утром в воскресенье, 21 июня 2026 года, произошла самая мощная за последние две с половиной недели вспышка, передает Zakon.kz.

Об этом на своем сайте сообщил Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

"Последняя вспышка произошла сегодня в 05:46 – уровень M2.6 (сильная)", – заявили ученые, добавив, что явление стало наиболее мощным за последние 2,5 недели.

Вспышки делят на пять классов – A, B, C, M и X. Каждому из них соответствует свой уровень потока рентгеновского излучения, увеличивающийся десятикратно на каждом шаге. Вспышки классов A и B – наиболее слабые, класса X – экстремальные, способные вызывать масштабное отключение радиосвязи и полярные сияния.

Ранее землян предупредили о мощном геомагнитном шторме в течение всего месяца.