Даже на воде: французский гений изобрел модульную ветровую турбину, которую можно собрать где угодно

Французский разработчик Фабьен Брюн представил проект модульной ветровой турбины, способной обеспечить электроэнергией регионы, не имеющие доступа к централизованной энергосети, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interesting Engineering со ссылкой на сайт проекта Wind To Watt, его главный посыл – чистая энергия должна быть доступна везде, а не поступать лишь через гигантские централизованные объекты.

Турбина предназначена для эксплуатации в различных условиях, в том числе на морских платформах. Система работает без использования тяжелой техники, специализированных кранов или физических изменений местности.

Фото: windtowatt

Турбина изготавливается из алюминиевых труб и пластиковых тентов, что обеспечивает легкость конструкции. Благодаря этим материалам отпадает необходимость в бетонном фундаменте и сложных подключениях к энергосети. Установку можно транспортировать и собирать на месте, без привлечения специализированной техники или специалистов.

Благодаря использованию алюминия и пластика проект стремится решить проблему отходов в ветроэнергетике. В традиционных турбинах используются композитные стеклопластиковые лопасти, которые невозможно утилизировать.

Также концепция Брюна предусматривает полную пригодность деталей к вторичной переработке уже на этапе проектирования.

Фото: windtowatt

Розничная цена турбины составляет 2500 евро, а ориентировочные расходы на обслуживание – 50 евро в год. Проект прогнозирует окупаемость инвестиций в течение пяти лет и чистую прибыль в размере 10 тысяч евро в течение 25-летнего срока эксплуатации. Такая цена делает технологию доступной для отдельных фермеров, изолированных общин и удаленных объектов.

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