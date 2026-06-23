#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

Что Норвегия ищет на глубине 6000 метров в северных морях

гора, море, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:53 Фото: pixabay
Норвежское управление морских ресурсов ввело в эксплуатацию автономный необитаемый подводный аппарат Hugin Superior, способный погружаться на глубину до 6000 метров, сообщает Zakon.kz.

В июне 2026 года лодка-робот уже совершила свою первую экспедицию в северную часть Норвежского моря.

Известно, что дрон предназначен для картографирования морского дна.

Аппарат использует гидролокатор. Он излучает звуковые волны и фиксирует их отражения. Принцип его работы напоминает эхолокацию летучих мышей.

"Теперь, когда у нас есть доступ к собственным передовым средствам картографирования, мы расширяем как базу знаний, так и наши возможности по ответственному изучению и управлению глубоководными районами", – рассказала заместитель директора по новым отраслям промышленности NOD Хильде Браут.

Кроме того, дрон, как говорится в публикации РБК Life, оснащен камерами, лазерными и акустическими профилографами. Система позиционирования обеспечивает точность менее 0,04% от пройденного расстояния. Также у аппарата есть датчики для обнаружения метана, углекислого газа и кислорода.

Примечательно, что устройство может обследовать около 4,5 кв. км в час и создавать подробные карты дна. При этом лодка-робот способна длительное время работать автономно. Это позволяет судну-носителю выполнять другие задачи в это время.

Мы уже рассказывали, что летом 2026 года змеи стали чаще встречаться на пляжах Черного и Каспийского морей. Всему виной изменения береговой линии, сокращения болот и рост температуры. Поэтому пресмыкающиеся все чаще переходят к водному образу жизни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
ППлдводный аппарат, рыбы, рифы
07:59, 25 марта 2026
Китай спроектировал первый туристический батискаф, рассчитанный на глубину 1000 метров
Желатинообразное существо, идентифицированное как сифонофор
06:30, 23 марта 2026
15-метровое существо на глубине 6000 метров удивило ученых
Китайский подводный железнодорожный тоннель
06:20, 10 апреля 2026
Глубина китайского подводного железнодорожного тоннеля побила рекорды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
19:33, Сегодня
"Ордабасы" объявил об уходе болгарского нападающего Миткова
Фото: НОК РК
19:06, Сегодня
Александр Горбачук высказался о победе казахстанских шпажистов на чемпионате Азии
Фото: БК &quot;Астана&quot;
18:34, Сегодня
Самсон Аракелян прокомментировал возвращение "Астаны" в Единую лигу ВТБ
Фото: UFC
18:13, Сегодня
Бывший чемпион UFC Шон О'Мэлли назвал величайшего бойца в легчайшем весе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: