Что Норвегия ищет на глубине 6000 метров в северных морях

Норвежское управление морских ресурсов ввело в эксплуатацию автономный необитаемый подводный аппарат Hugin Superior, способный погружаться на глубину до 6000 метров, сообщает Zakon.kz.

В июне 2026 года лодка-робот уже совершила свою первую экспедицию в северную часть Норвежского моря.

Известно, что дрон предназначен для картографирования морского дна.

Аппарат использует гидролокатор. Он излучает звуковые волны и фиксирует их отражения. Принцип его работы напоминает эхолокацию летучих мышей.

"Теперь, когда у нас есть доступ к собственным передовым средствам картографирования, мы расширяем как базу знаний, так и наши возможности по ответственному изучению и управлению глубоководными районами", – рассказала заместитель директора по новым отраслям промышленности NOD Хильде Браут.

Кроме того, дрон, как говорится в публикации РБК Life, оснащен камерами, лазерными и акустическими профилографами. Система позиционирования обеспечивает точность менее 0,04% от пройденного расстояния. Также у аппарата есть датчики для обнаружения метана, углекислого газа и кислорода.

Примечательно, что устройство может обследовать около 4,5 кв. км в час и создавать подробные карты дна. При этом лодка-робот способна длительное время работать автономно. Это позволяет судну-носителю выполнять другие задачи в это время.

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