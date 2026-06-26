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Наука и технологии

Обнаруженное в космосе нечто лишило покоя мировое сообщество ученых

Титан, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 10:53 Фото: pixabay
Титан – крупнейший спутник Сатурна с реками и озерами, Плутон – ледяной карлик на окраине Солнечной системы. Между ними миллионы километров, огромная разница в физике, но на их поверхностях нашли одно и то же загадочное вещество, сообщает Zakon.kz.

Группа Бруно Безара из Парижской обсерватории направила сверхмощный телескоп JWST на Титан, чтобы изучить и "пробить" его атмосферу. Она настолько плотная и мутная, что обычный свет вязнет, как в киселе. И в инфракрасном диапазоне на отметке 5,11 микрон приборы зафиксировали провал. Кто-то или что-то на поверхности жадно поглощает это излучение.

"Мы перебрали всю библиотеку простых льдов. Вода, метан, аммиак – ничего не подходит. На поверхности Титана лежит нечто, что мы пока не можем опознать в лаборатории", – объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Интрига усилилась, когда ученые посмотрели на Плутон. На той же самой длине волны 5,11 микрон там нашли идентичный сигнал. Разница лишь в ширине полосы: на Плутоне она в три раза "толще". Это как один и тот же рецепт пирога, который в разных духовках пропекся по-разному. Фактура отличается, но ингредиенты те же.

Главный подозреваемый – толины. Это органический мусор, который получается, когда жесткий ультрафиолет бьет по метану и азоту. На Плутоне и его луне Хароне он окрашивает целые регионы в кроваво-красный цвет. Одно из таких мест на Хароне официально прозвали пятном Мордора. Но толины – это слишком просто. Безар считает, что загадка кроется в семействе алленов.

"Химия космоса – это не аптека. Там все перемешано. Скорее всего, мы видим сложный коктейль из углеводородов, которые под давлением и на морозе меняют структуру", – отметил астрофизик Алексей Руднев.

Сейчас проблема в том, что ученые не знают спектры всех молекул во всех состояниях. Представьте, что вы слышите звук, но не понимаете – это скрипка или тормоза старого трамвая. Пока у ученых нет куска этого "льда" в руках, они могут только гадать. А ведь Титан – это практически слепок ранней Земли до того, как на ней завелись жизнь и кислород.

В 2028 году NASA запустит миссию Dragonfly. В 2034 году этот ядерный дрон сядет на Титан и начнет перелетать с места на место. У него не будет такого же сильного инфракрасного прибора, как у JWST, но на борту полно другой химии. Робот будет "нюхать" и "пробовать" на вкус поверхность спутника.

"Dragonfly даст нам состав грунта напрямую. Потом палеогенетикам и химикам на Земле останется только сопоставить эти данные со всплесками на графиках JWST", – подчеркнул астроном Павел Громов.

Пока дрон в пути, ученые копают в дюны. Есть подозрение, что загадочное вещество связано с геологией – например, с гигантскими песками Титана. Если это так, то будет найден ключ к прошлому Земли.

Марсоход NASA ранее обнаружил в породах кратера Езеро углеродные соединения, которые ученые рассматривают как возможный след древней микробной жизни.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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