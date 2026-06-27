NASA раскрыло неожиданные тайны древнего астероида

Космический аппарат NASA Lucy во время пролета мимо астероида Дональдджонсон обнаружил необычную форму объекта, сложное вращение и следы древнего контакта с водой. Эти данные могут помочь ученым лучше понять историю Солнечной системы, сообщает Zakon.kz

Во время сближения в апреле 2025 года зонд прошел всего в 1050 километрах от объекта и выяснил, что астероид имеет форму арахиса – он состоит из двух соединенных частей, пишет журнал Science.

Кроме необычной формы, ученые зафиксировали сложное вращение – астероид не просто вращается вокруг оси, а словно "кувыркается" и раскачивается, как нестабильный волчок.

"Раньше объект вращался намного быстрее, но со временем замедлился под воздействием солнечного излучения. Еще одной важной находкой стали железосодержащие глинистые минералы на поверхности. По словам ученых, такие вещества могли появиться только при кратковременном контакте с жидкой водой", - считают исследователи.

Специалисты отмечают, что каждая подобная деталь помогает лучше понять, как формировалась Солнечная система миллиарды лет назад.

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